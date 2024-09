La Pianese affronta un’altra big. Arriva l’Entella. Prosperi: "Ci siamo allenati bene, avanti così"

Dopo la trasferta di lunedì a Pescara, la Pianese è attesa da un’altra partita super complicata: questo pomeriggio alle 18,30, al Comunale, arriverà l’Entella, prima in classifica, in coabitazione proprio degli abruzzesi. Simeoni e compagni, però, possono scendere in campo consapevoli di poter dare del filo da torcere a chiunque, alla luce delle prestazioni centrate dall’inizio del campionato, che hanno regalato alla classifica 4 punti preziosi.

"La squadra in settimana si è allenata bene, anche se abbiamo avuto un giorno in meno a nostra disposizione per preparare questo incontro – afferma alla vigilia della sfida il tecnico bianconero, Fabio Prosperi (nella foto)–. Anche contro una squadra forte come il Pescara abbiamo tenuto bene il campo e abbiamo fatto la prestazione. Sicuramente in quel match non siamo stati fortunati. Fino a ora abbiamo affrontato squadre molto importanti, il calendario non ci ha aiutati ma sapevamo che avremmo avuto un avvio di torneo non semplice. Possiamo dire di avere fatto una sorta di elettrochoc della categoria".

E la salita non è ancora finita. "Oggi andiamo ad affrontare un’altra squadra che ambisce alla vittoria del campionato – dichiara l’allenatore della Pianese –. Le ambizioni dell’Entella sono chiare, e chiari sono i risultati che hanno raggiunto nelle prime giornate (tre vittorie e un pareggio ndr). I 4 punti che noi abbiamo conquistato fino a oggi non erano comunque certo scontati, e tra l’altro siamo sempre stati confortati da buone prestazioni. Abbiamo mostrato un buon calcio e siamo stati tatticamente attenti. Dobbiamo andare avanti così, mostrando sempre un buon gioco. Siamo chiamati a farlo anche contro l’Entella". Mister Prosperi per la partita dovrà rinunciare a Odjer, squalificato e a Frey e Capanni, infortunati. Ad arbitrare la partita Valerio Pezzopane de L’Aquila, coadiuvato da Leotta di Acireale e Celestino di Reggio Calabria; quarto uomo Velocci.

Le probabili formazioni. PIANESE (3-4-2-1): Boer; Polidori, Pacciardi, Chesti; Boccadamo, Simeoni, Proietto, Nicoli; Falleni, Mastropietro; Mignani. Allenatore Prosperi.

ENTELLA (3-5-2): Siaulys; Manzi, Tiritiello, Parodi; Bariti, Franzoni, Lipani, Corbari, Di Mario; Guiu, Castelli. Allenatore Gallo.