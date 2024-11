La Pianese attende la rivelazione Vis Pesaro. Simeoni svela: "La nostra forza è l’equilibrio"

Dopo un pesante tour de force con tre gare nell’arco di appena otto giorni (contro Gubbio, Spal e Torres) la Pianese torna in campo domani contro una delle rivelazioni del girone, la Vis Pesaro che arriverà al comunale di Piancastagnaio forte del successo contro la capolista Pescara, al momento unico ko degli abruzzesi in stagione. A fare il punto della situazione il capitano degli amiatini Luca Simeoni (nella foto). "Si è concluso un momento molto intenso per noi – ha detto il numero 8 – che ci ha visto affrontare tre partite, di cui due in trasferta, nel giro di pochi giorni. Noi però dobbiamo sempre mantenere il giusto approccio. Come dice il mister, dobbiamo lavorare a prescindere dai risultati. La nostra forza è il nostro equilibrio". Poi sul prossimo avversario. "Domani affrontiamo un’altra partita molto dura – ha spiegato ancora il capitano bianconero – come lo sono tutte in questo campionato. La Vis Pesaro viene da sette risultati utili consecutivi, è una squadra forte ma noi non possiamo far altro che affrontarla al massimo come abbiamo sempre fatto fin qui. Abbiamo creato un gruppo che lavora tanto, sia dentro che fuori dal rettangolo di gioco. Vedo anche i più giovani dare sempre il massimo in allenamento, non credo si potesse chiedere di più. L’idea che noi veterani stiamo provando a trasmettere ai ragazzi più giovani è semplice: dare il massimo e mettere sempre la maglia davanti a tutto il resto. Per adesso credo che ci stiamo riuscendo ma è davvero molto presto".

Anche i tifosi sembrano aver compreso lo straordinario lavoro della squadra di Prosperi. "Posso dire che l’entusiasmo che percepiamo dall’ambiente è incredibile. Non c’era mai stato un tifo simile a Piancastagnaio è qualcosa di cui parliamo spesso nello spogliatoio e che ci riempie di orgoglio. Avere dei tifosi che adesso ci seguono anche in trasferta – ha concluso il mediano - ci porta a fare quello sforzo in più proprio per loro". Per quanto riguarda i biglietti sarà possibile acquistare i tagliandi in tutti i punti vendita Ciaotickets e online su Ciaotickets.com.

Per i bambini che non abbiano compiuto l’ottavo anno di età al momento della partita, l’ingresso è gratuito.

g.d.l.