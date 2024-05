La Pianese cede in casa al forte Campobasso. Decide la rete segnata da Rasi ad inizio ripresa

PIANESE

0

CAMPOBASSO

1

PIANESE: Iurino, Morgantini, Gagliardi, Lulli (31’st Proietto), Polidori, Tognetti (44’st Gamberi), Di Mino (19’st Boccadamo), Miccoli, Kouko, Bramante (40’st Mignani), Falconi (19’st Ledonne).

Panchina: De Fazio, Remy, Di Martino, Simeoni. Allenatore Prosperi.

CAMPOBASSO: Esposito, Gonzalez, Di Nardo, Lombari (28’st Chrysovergis), Abonckelet (28’st De Cerchio), Rasi, Bonacchi, Pontillo (13’st Gonzales), Grandis, Sdaigui (13’st Romero), Parisi (13’st Serra).

Panchina: Di Donato, Pacillo, Lambiase, Di Filippo, Maldonado. Allenatore Pergolizzi.

Arbitro Aronne di Roma 1 (Cordeddu - Rosati).

Rete: 12’st Rasi.

Note – Ammonito: Mignani. Recuperi: 0 e 4’.

PIANCASTAGNAIO – La Pianese cede al Campobasso nella prima gara della poule scudetto di serie D e anche l’ultima casalinga della sua incredibile e trionfale stagione. La partita era iniziata bene per i molisani che al 10’ con una bella giocata di Lombari (serpentina per liberarsi di Morgantini e di Mino) vanno vicini al gol: il tiro del calciatore di Pergolizzi colpisce il palo interno con la palla che arriva a Parisi ma la sua conclusione finisce alta. Non passa un minuto e la Pianese si fa viva con una incursione di Tognetti che serve Kouko, ieri titolare, bravo ad avvitarsi e di testa manda di poco a lato. Ancora pericoloso il Campobasso al 40’ con Lombardi che entra in area e tira all’incrocio ma Iurino con un colpo di reni anlza la sfera in corner. Vicina al gol la Pianese nel finale: al 43’ Kouko crossa basso e Pontillo riesce ad anticipare Falconi a pochi passi dalla linea di porta. Si va a riposo sul punteggio a reti bianche. La ripresa vede subito al 2’ un pericolo per i bianconeri con Rasi che per questione di millimetri non riesce a colpire di testa sappena dentro l’area piccola. Al 5’ minuto altra occasione gol per un ottimo Campobasso con Rasi che fa partire un diagonale sul quale Iurino si supera e manda in angolo. È il preludio al vantaggio che arriva con lo stesso attaccante molisani. Al 12’ infatti il Campobasso segna con Rasi su una ripartenza di Di Nardo che trova una squadra sbilanciata. Il diagonale del giocatore si infila alle spalle di un incolpevole Iurino. La Pianese ci mette qualche minuto a riprendersi: al 24’ si fa viva la squadra di Prosperi con Boccadamo che di prova dal limite destro dell’area ma Esposito blocca. La punizione di Ledonne (31’) che esce di poco a lato. Illusione del gol al 40’ ancora con il giovane esterno d’attacco Ledonne. Il suo destro a giro sfiora solamente la traversa. Finisce così, vince il Campobasso.