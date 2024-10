La Pianese cerca riscatto contro il Milan Futuro. Prosperi: "I rossoneri hanno qualità e fisicità"

La Pianese vuole rialzarsi subito dopo il ko subìto contro il Sestri Levante. Una sconfitta che non ha però minato le certezze della squadra e la sua volontà di raggiungere l’obiettivo. I bianconeri, questo pomeriggio alle 15, sono attesi dal Milan Futuro. "Continuo a ribadire – esordisce il tecnico Fabio Prosperi (nella foto) –, che il nostro è un percorso lungo e complicato e che certe difficoltà erano preventivate. Da un punto di vista fisico quella con il Sestri Levante è stata forse la gara meno brillante, ma non meritavamo comunque di perdere. Tolto il gol preso, causato da una deviazione fortuita, non abbiamo subìto tiri in porta. È la terza volta che succede e dobbiamo riflettere anche su questo".

"La nostra – prosegue Prosperi – è una delle squadre più giovani di tutti e tre i gironi: dobbiamo continuare a lavorare analizzando gli errori commessi, ma non dobbiamo farci condizionare né dalle partite positive né da quelle negative, altrimenti non riusciamo a crescere". Non sarà della sfida lo squalificato Da Pozzo e, a proposito di indisponibili, il mister fa anche il punto sull’infermeria: "Anche questa è stata una settimana un po’ particolare – le sue parole –, corta. Recuperiamo Odjer che ha scontato la squalifica, mentre gli infortunati (Frey, Capanni e Remy ndr) sono ancora fuori. In questi giorni abbiamo cercato di lavorare sugli avversari, pensando soltanto a come creare difficoltà a una squadra forte come il Milan Futuro". I giovani rossoneri sono momentaneamente appaiati alle zebrette in classifica, ma Prosperi rimarca la loro qualità. "Il Milan Futuro può contare su dei giocatori che hanno già esordito in Serie A – evidenzia –, è un progetto nuovo per l’Italia e che se fatto con criterio può essere utile. Molti ragazzi della Juventus e dell’Atalanta ora si trovano in prima squadra dopo l’esperienza con l’under 23 in Lega Pro. Anche quelli del Milan sono giocatori validi, di una prospettiva incredibile. Come squadra stanno trovando quella quadratura che all’inizio poteva essere mancata, non credo si giocherà la salvezza. Oltre alla grande qualità tecnica, hanno fisicità, soprattutto in alcuni elementi".

Nel probabile undici, davanti alla porta difesa da Boer, potrebbero agire Pacciardi, Polidori e Chesti, con Boccadamo, Odjer Simeoni e Nicoli a centrocampo e Falleni e Mastropietro alle spalle di Mignani. La sfida, in programma allo stadio Chinetti di Solbiate Arno, sarà diretta da Andrea Zoppi (Firenze), assistito da Lorenzo Chillemi (Barcellona Pozzo di Gotto) e Giovanni Ciannarella di Napoli; quarto uomo Giovanni Matteo (Sala Consilina).