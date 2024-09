La Pianese davanti all’ostacolo Sestri Levante. Prosperi: "Dimostrato di essere uniti e compatti"

Pochi giorni dopo il 3-3 di Lucca la Pianese attende oggi al Comunale alle 16,15 il Sestri Levante per uno scontro diretto pesante. "Abbiamo dimostrato di essere una squadra unita e compatta -. Io non avevo dubbi, ma quella di Lucca è stata l’ennesima conferma che questa squadra può segnare anche nel secondo tempo e che ha una grande tenuta fisica". A parlare è mister Fabio Prosperi (nella foto) che nella consueta conferenza stampa prepartita è partito dalla gara contro la Lucchese. "Mercoledì ho avuto altre risposte ottime dalla squadra rispetto al lavoro che facciamo tutti i giorni – ha proseguito il tecnico –. La squadra sta lavorando bene sia fisicamente che tatticamente. Soprattutto a livello fisico, la partita con la Virtus Entella è stata dura, anche perché arrivava dopo la sconfitta di Pescara. Però, anche in quella partita, abbiamo fatto la nostra parte. Così come contro la Lucchese, dove abbiamo giocato 25 minuti in dieci e siamo riusciti a tenere il campo. Oggi ci confronteremo contro una squadra diversa da quelle affrontate finora – conclude l’allenatore –. Questo non vuol dire che sarà meno complicata". Arbitra Alessandro Pizzi di Bergamo, accompagnato da Giuseppe Bosco (Lanciano) e Andrea Manzini (Voghera), mentre il quarto uomo sarà Giovanni Castellano (Nichelino). Restano indisponibili per oggi i lungo degenti Frey, Remy e Capanni ai quali si aggiunge lo squalificato Odjer. Prosperi potrebbe tornare al 3-4-2-1 con Mastropietro e Falleni di nuovo titolari alle spalle di Mignani. Nel mezzo tre calciatori per due maglie: se Prosperi optasse per far riposare capitan Simeoni potrebbero giocare Proietto e Colommbo con Nicoli a sinistra e uno tra Boccadamo e Da Pozzo a destra. In difesa il trio Polidori, Pacciardi e Chesti. "La Pianese è una squadra molto organizzata – ha detto il tecnico del Sestri Levante Scotto – che gioca insieme da un anno e mezzo. I risultano che finora ha ottenuto non sono venuti a caso ma sono frutto del lavoro. È una squadra che a me piace molto. Per noi sarà un bel test. Siamo in crescita e sono curioso di vedere come affronteremo la partita. Spero con coraggio e voglia ripartendo dal secondo tempo contro una formazione molto forte come la Torres".

Guido De Leo