La Pianese detta legge allo stadio Comunale. Torres ko, tre punti pesanti per i bianconeri

PIANESE

2

TORRES

1

PIANESE (3-4-3) Boer; Ercolani, Pacciardi, Masetti; Da Pozzo, Proietto (40’ st Chesti), Simeoni, Nicoli; Bacchin (47’ st Indragoli), Mignani, Frey (17’ st Mastropietro). All. Formisano.

TORRES (3-4-1-2) Zaccagno; Idda (37’st Diakite), Antonelli, Dametto; Zecca (37’st Zambataro), Giorico (28’st Zamparo), Brentan, Guiebre; Mastinu (37’ st Masala); Scotto (17’st Varela), Fischnaller. All. Greco.

Arbitro: Vergaro di Bari (El Filali-Aletta).

Reti: 2’pt Mignani, 4’ pt Fischnaller, 25’st Da Pozzo.

Note: Ammoniti: Antonelli, Idda, Scotto, Giorico, Proietto, Nicoli, Mignani. Spettatori 587. Recuperi: 1 e 5.

PIANCASTAGNAIO – Torna al successo dopo tre ko di fila la Pianese al cospetto della Torres. La squadra di Formisano ha saputo resistere agli attacchi dei sardi riuscendo a portare a casa tre punti preziosi grazie a una prestazione di livello. Bravissimo Bacchin a recuperare la sfera e a triangolare con Mignani: l’esterno entra in area e serve il bomber bianconero, che tocca la palla e batte Zaccagno: 1-0. Al 4’ è Guiebre a penetrare dalla sinistra e a servire Fischnaller, 1-1. Le zebrette si rendono pericolose al 18’, quando, su corner, la palla termina sui piedi di Ercolani che, ingannato dal rimbalzo, non inquadra la porta. Al 32’ sul tiro di Guiebre, deviato da un difensore, il pallone finisce a Zecca, che spara a lato. Nel secondo tempo Bacchin (2’) impegna Zaccagno con un sinistro da dentro l’area. Al 4’ Zecca chiama al super intervento Boer che si ripete sul colpo di testa di Idda. Le folate dei rossoblù calano di intensità mentre Formisano opta per Mastropietro al posto di Frey. Al 20’ Mignani ha sul destro l’occasione per riportare i suoi in vantaggio ma il diagonale è largo. Al 25’: cross del solito Nicoli per l’inserimento vincente di Da Pozzo, 2-1. Bianconeri, ieri in blu, vicini al tris poco dopo col cross di Bacchin per Mignani. Idda anticipa tutti ma per poco non mette dentro la porta sbagliata. Nell’ultima azione Zaccagno risponde a Mignani. Il gol numero 15 non arriva ma i tre punti sì.

g.d.l.