La Pianese guarda all’ostacolo Legnago. Remy: "Nessuno va sottovalutato"

L’obiettivo della Pianese, domenica, contro il fanalino di coda Legnago (al Comunale fischio di inizio alle 15), è dare continuità agli ultimi due successi centrati, contro Vis Pesaro e Pontedera, e all’ottimo cammino intrapreso da inizio campionato. Sono 23 i punti in classifica ottenuti in 15 giornate dalle zebrette, un ottimo bottino. "Non bisogna sottovalutare nessuno – ha sottolineato il difensore Melvyn Remy (nella foto)–, tantomeno il Legnago. Le formazioni che come noi lottano per la salvezza sono quelle più difficili da affrontare, ma non ho dubbi che si possa fare una buona partita". "Quella di Pontedera – ha proseguito il bianconero – è stata, da parte nostra, una buona gara, che ci ha visto portare a casa un risultato positivo. Durante la settimana avevamo lavorato bene su come andarli a prendere, abbiamo fatto un ottimo lavoro. È vero, probabilmente nessuno si sarebbe aspettato che la Pianese avesse tutti questi punti a quattro giornate dalla fine del girone di andata, ma tutto ciò è solo frutto di un lavoro molto intenso. La squadra è molto affiatata e ognuno lavora per aiutare il compagno. Continuando con questa mentalità possiamo fare grandi cose". Remy sta trovando sempre maggiore continuità dopo aver accusato un problema fisico ad inizio stagione. "Ho avuto un infortunio un po’ complicato alla schiena – ha concluso il difensore –, ma pian piano sto tornando. Quando il mister mi chiama in causa cerco di fare il massimo che posso, per la squadra e poi anche per me". Sul monte Amiata prosegue intanto la preparazione alla partita: da valutare le condizioni di Nicoli, uscito acciaccato dalla trasferta di Pontedera. Per il resto tutti abili e arruolabili.