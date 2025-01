La Pianese mette nel mirino l’Ascoli. Colombo: "Sarà una partita difficile"

Si respira un’aria buona, sul monte Amiata, dove la Pianese, dopo la pausa per festività natalizie, ha ripreso ad allenarsi. Alle porte la gara interna con l’Ascoli, una delle squadre più in forma del campionato, in programma lunedì al Comunale. Si tratta del primo step della seconda parte di stagione, che per le zebrette si preannuncia lunga e impegnativa.

"Ci aspetta una partita molto combattuta – ha commentato il centrocampista bianconero, Matteo Colombo (nella foto) –, contro un avversario estremamente forte. Da parte nostra dobbiamo fare il massimo per cercare di portare a casa il risultato. Anche nelle prossime giornate saremo attesi da sfide contro squadre molto attrezzate, in cui ci sarà da combattere e dare il 100 per cento. Il nostro primo obiettivo resta quello della salvezza, se poi saremo in grado di fare meglio sarà tutto di guadagnato".

Colombo ha quindi analizzato il momento delle zebrette, tracciando un bilancio del primo segmento di campionato. "Sono molto contento della prima parte di stagione – ha sottolineato – sia a livello individuale che per ciò che abbiamo saputo esprimere come squadra. Spero di poter dare un contributo ancora maggiore in questo girone di ritorno e di togliermi tante soddisfazioni".

"Durante le festività – ha chiuso quindi il bianconero – ci siamo tenuti in allenamento in modo tale che in questi primi giorni di lavoro potessimo ripartire subito forte. Il gruppo sta lavorando molto bene per cercare di conseguire il miglior risultato possibile".

Mister Formisano, per il match, avrà l’intera rosa a disposizione a eccezione del difensore Federico Pacciardi, ai box da diverse settimane. Nel pacchetto arretrato da registrare anche l’assenza di Remy che ha rescisso il contratto per intraprendere una nuova avventura professionale.

Ad arbitrare Pianese-Ascoli sarà Francesco Burlando della sezione di Genova, coadiuvato da Michele Colavito della sezione di Bari e Daniele Antonicelli della sezione di Milano; quarto uomo Christian Ferruzzi della sezione di Albano Laziale.

Prosegue intanto la vendita dei biglietti per assistere al match: i tagliandi saranno disponibili fino a lunedì, giorno della gara. Sarà possibile acquistarli in tutti gli esercizi autorizzati Ciaotickets e online su Ciaotickets.com.