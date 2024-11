La Pianese nella ‘tana’ della Torres. Prosperi: "Avversario di alta qualità"

Il morale è alto, l’obiettivo è quello di allungare la striscia di risultati utili consecutivi, cinque, inanellata nelle ultime giornate. Sul campo della Torres, seconda forza del girone, la Pianese, questo pomeriggio (inizio alle 15), tenterà l’impresa, pur consapevole delle difficoltà della sfida. "La Torres è un’altra delle grandi candidate a un campionato di vertice – ha detto il tecnico bianconero, Fabio Prosperi (nella foto) –. Al momento sono secondi, meritatamente. Anzi, avrebbero potuto fare anche qualche punto in più. Affronteremo una squadra con un organico fortissimo che lo scorso anno è arrivata seconda, solo perché davanti c’era un Cesena inarrestabile. Oltre a grandi interpreti, hanno anche eccellenti alternative". E la Pianese? "Vedo i ragazzi molto concentrati – ha spiegato il mister –. Continuo a ripetere loro che non dobbiamo farci condizionare dall’esito delle gare, perché siamo una squadra che può ottenere punti, ma può anche non riuscirci. Non siamo una big: ci saranno momenti in cui i risultati non arriveranno, come è successo. La chiave è mantenere sempre lo stesso atteggiamento e la stessa voglia di lavorare". Polidori non ci sarà, perché squalificato. Per il resto tutti a disposizione. "Anche oggi schiererò il miglior undici possibile – ha chiuso –. In questa squadra, esclusi i giocatori con problemi fisici, stanno giocando tutti e conto di inserire anche i ragazzi più giovani". In difesa, davanti a Boer, potrebbero allora trovare spazio Chesti, Indragoli e Pacciardi; a centrocampo spazio a Boccadamo, Proietto, Simeoni e Nicoli, con Frey e Da Pozzo che scalpitano; dietro a Mignani, che ha rifiatato a Ferrara, si giocano, al solito, le due maglie, Falleni, Colombo e Mastropietro. Da non scartare l’ipotesi Sorrentino. Ad arbitrare Torres-Pianese, Bogdan Nicolae Sfira della sezione di Pontedera.