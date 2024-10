La Pianese non si ferma: battuto anche il Gubbio

Piancastagnaio (Siena), 25 ottobre 2024 – Terza vittoria nelle ultime quattro gare per la Pianese che batte il Gubbio che al Comunale al termine di una grande prova. Inizio spumeggiante per i ragazzi di Prosperi, spesso letali negli avvii di tempo: all’8’ Mastropietro di testa sfrutta un cross di Nicoli, a sua volta bravo a recuperare la sfera dopo una respinta corta di Venturi, 1-0. Reazione umbra già un minuto dopo: Boer è bravo a chiudere lo specchio a Rosaia. Al 12’ altro contropiede potenzialmente letale dei bianconeri: Mignani allarga per Boccadamo che calcia di prima intenzione da ottima posizione ma mette a lato. Il Gubbio è un po’ sorpreso e non riesce a riorganizzarsi. Sono infatti gli amiatini ancora a farsi pericolosi al 24’ con Polidori che per un soffio non arriva sulla palla dopo un corner. Interessante la punizione di Corsinelli (35’), palla a lato di Boer non di poco. Ma la formazione di Taurino sembra in crescita e inizia a pressare i padroni di casa. Eugubini volenterosi, benché rimaneggiati, ma puniti in contropiede nel finale del primo tempo. Colombo arriva in corsa, dopo una bella cavalcata personale, al limite dell’area e fa partire un bellissimo quanto potente destro a giro che si infila sotta la traversa. Secondo gol stagionale per il prodotto del settore giovanile dell’Atalanta classe 2004 e 2-0 bianconero all’intervallo. La reazione rossoblu non arriva ad inizio ripresa e la Pianese va vicinissima al tris al 9’: Colombo calcia da ottima posizione ma centra il compagno di Mignani. Sulla palla vacante si avventa Proietto che col mancino fa la barba al palo a Venturi battuto. Fallito il terzo gol la Pianese rischia di vedere riaperta la partita: la prima buona azione della ripresa eugubina (15’) porta al tiro il neo entrato Rovaglia che però fallisce da pochi passi. Boer dice di no a Zallu che ci aveva provato col destro pochi minuti dopo. Gubbio che cresce e Prosperi passa al 3-5-2 con Odjer per Mastropietro. Il 3-0 arriva però poco dopo la mezzora ancora con Colombo che da terra devia quanto basta il tiro di Proietto che era comunque ben indirizzato. Dopo tre gare torna a subire gol la Pianese con Rovaglia che accorcia ma non c’è più tempo.

Tabellino

PIANESE – GUBBIO 3-1

PIANESE (3-4-2-1)

Boer; Indrangoli (37’st Remy), Polidori, Pacciardi; Boccadamo (37’st Da Pozzo), Proietto (34’st Falleni), Simeoni, Nicoli; Mastropietro (23’st Odjer), Colombo; Mignani (34’st Sorrentino). Panchina: Filippis, Reali, Papini, Nicoli, Chesti, Spinosa, Frey, Barbetti, Capanni. Allenatore Prosperi

GUBBIO (3-4-2-1)

Venturi; Tozzuolo, Rocchi (1’st Signorini), Pirrello (27’st Iaccarino); Corsinelli, Rosaia, Proietti (1’st Rovaglia), Zallu (27’st David); Giovannini (32’st Maisto), Faggi; Fossati. Panchina: Bolletta, Stramaccioni, Sportolaro, Signorini, Maisto. Allenatore Taurino

Arbitro: Di Loreto di Terni (Hader/Bettani).

Reti: 8’pt Mastropietro, 41’pt e 32’st Colombo, 43’st Rovaglia.

Ammoniti: Rocchi, Giovannini, Pacciardi, Faggi. Recuperi: 2 e 4. Spettatori 781.