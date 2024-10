La Pianese ospita al Comunale l’ostico Carpi. Prosperi: "Avversario di qualità, gara difficile"

La Pianese vuole dare continuità alla vittoria centrata sul campo del Milan Futuro, la prima esterna della sua stagione e compiere un altro passo in avanti nel suo cammino: questo pomeriggio alle 17,30, al Comunale arriverà il Carpi, un punto in più dei bianconeri. "Sappiamo benissimo qual è il percorso di questa squadra – ha detto alla vigilia del match l’allenatore Fabio Prosperi (nella foto) –: lottare e soffrire fino alla fine per cercare di centrare un obiettivo che è molto difficile, la salvezza. Noi mettiamo e metteremo ogni giorno il massimo impegno per potercela fare: la squadra si è fatta trovare pronta a un campionato certamente molto impegnativo, e probabilmente il girone B è il più difficile di tutti. Ciò mi ha dato soddisfazione, fino a ora abbiamo sempre fatto la partita e siamo sempre stati presenti in campo, e questa deve essere una nostra caratteristica costante. "Il Carpi è un’ottima squadra – ha aggiunto l’allenatore della Pianese –. Giocano bene insieme, di gruppo, hanno un grande blasone ma il loro percorso tecnico è simile al nostro. Hanno calciatori molto validi, fanno un buonissimo palleggio, ci attende un’altra gara difficilissima". La Pianese ha conquistato, e ha battuto, nelle ultime gare tanti calci d’angolo. Segno di un gioco particolarmente offensivo. "Sono soddisfatto di questo dato, ma spero anche che riusciremo a trovare qualche gol da calcio piazzato e da palla inattiva – ha chiuso –, un elemento che fino a ora ci è mancato. Dobbiamo migliorare in questo aspetto, anche se in alcune occasioni siamo andati vicini alla rete e siamo stati un po’ sfortunati". Mister Prosperi per la partita dovrà rinunciare a Capanni, Frey, Stefano Reali, Sorrentino e Spinosa, ma ritroverà Barbetti, Remy e Da Pozzo. Convocati anche due ragazzi della Primavera, Nicastro e Pallante. Pianese-Carpi sarà diretta da Giuseppe Rispoli di Locri che sarà coadiuvato da Galieni di Ascoli e Antonicelli di Milano, quarto ufficiale Ancora di Roma 1.

PIANESE (3-4-2-1): Boer; Polidori, Pacciardi, Chesti; Boccadamo, Proietto, Simeoni, Nicoli; Falleni, Mastropietro; Mignani. Allenatore Prosperi.

CARPI (4-3-1-2): Sorzi; Tcheuna, Zagnoni, Rossini, Calanca; Contiliano, Mandelli, Forapani; Stanzani; Saporetti, Gerbi. Allenatore Serpini.