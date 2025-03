La Pianese regge soltanto un tempo. Nella ripresa il Pontedera stravince

PIANESE 0 PONTEDERA 3

PIANESE (3-5-2): Boer; Ercolani, Pacciardi (21’st Indragoli), Masetti (34’st Spinosa); Da Pozzo, Simeoni, Proietto (39’st Chesti), Nardi (1’st Falleni), Bacchin; Mastropietro (21’st Colombo), Mignani. Panchina: Filippis, Reali, Pietrosanti, Marchesi. Allenatore Formisano.

PONTEDERA (4-2-3-1): Tantalocchi; Perretta, Moretti, Pretato (38’st Espeche), Migliardi; Guidi, Ladinetti; Vitali (22’st Sala), Scaccabarozzi, Lipari (26’st Gaddini); Corona (38’st Van Ransbeeck). Panchina: Calvani, Vivoli, Maggini, Martinelli, Italeng, Sarpa. Allenatore Menichini.

Arbitro Toro di Catania (Galigani-Bettani). Reti: 17’pt Guidi, 15’st e 36’st Corona. Note – Ammoniti: Ladinetti, Vitali, Corona, Mastropietro, Pretato, Da Pozzo, Simeoni. Spettatori 590. Recuperi: 1’ e 5’.

PIANCASTAGNAIO – La Pianese cede nettamente in casa contro un Pontedera cinico e determinato che espugna il Comunale con merito soprattutto grazie ad una ripresa dominata. L’avvio della sfida era stato invece molto equilibrato. Il primo tempo infatti è molto vibrante fin dalle prime battute. Gli ospiti si rendono pericolosi subito con Scaccabarozzi (11’), bravo Boer in uscita. Dall’altra parte l’intervento decisivo lo compie Tantalocchi sul colpo di testa di Mignani servito da Nardi. Lo 0-0 tiene poco perché al 17’ l’azione super in solitaria di Guidi (Pianese forse un po’ molle nel contrastare il giocatore granata che parte dalla sua trequarti) vale il vantaggio ospite. La serata è sfortunata per Mignani che con un bel sinistro dal limite centra un clamoroso palo interno a portiere battuto (27’). La squadra di Formisano fa la gara in questa fase e non demorde ma lascia campo alle ripartenze del Pontedera che prima con Corona (33’) e poi con Lipari (38’) impegna Boer che tiene in vita i suoi. Dall’altra parte per poco Mignani non anticipa Tantalocchi che pasticcia, il contatto c’è ma per l’arbitro non falloso. Nella ripresa la Pianese perde lo smalto e al quarto d’ora il Pontedera approfitta di una indecisione dei centrali Pacciardi ed Ercolani e con Corona fa 2-0 da pochi passi. Formisano inserisce Falleni e Colombo, oltre a Indragoli, per aumentare il potenziale offensivo dei suoi ma la squadra nel secondo tempo fatica a creare opportunità significative nonostante l’impegno. Ci prova il neo entrato Colombo ma il suo sinistro finisce tra le braccia del portiere del team di Menichini. I padroni di casa col passare dei minuti sembrano perdere la necessaria fiducia per provare almeno a riaprirla e infatti arriva, puntuale, il 3-0 ancora con Corona, in rete anche l’andata che in contropiede al 35’ mette in ghiaccio il match con diversi minuti di anticipo sul fischio finale. Nel lungo e insensato recupero il Pontedera si divora il poker.

Guido De Leo