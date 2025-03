La Pianese se la gioca ma non basta. L’inferiorità numerica risulta decisiva

VIS PESARO 2 PIANESE 0

VIS PESARO (4-4-2): Pozzi; Ceccacci, Tonucci (1’st Di Renzo), Bove (19’st Palomba), Zoia; Tavernaro (1’st Paganini), Pucciarelli (35’st Orellana), Obi (9’st Lari), Raychev; Nicastro, Di Paola. Panchina Mariani, Semprini, Neri, Rabbini, Schiavon, Rizzo. Allenatore Renzoni (Stellone squalificato).

PIANESE (3-4-2-1): Boer; Ercolani, Pacciardi, Masetti; Da Pozzo, Simeoni, Proietto, Nicoli; Bacchin (33’st Falleni), Mastropietro (10’st Frey, 33’st Indragoli)); Mignani (23’st Chesti). Panchina: Filippis, Reali, Xhani, Nardi, Colombo, Spinosa, Pallante. Allenatore Formisano.

Arbitro: Terribile di Bassano del Grappa (Minutoli-Fabrizi).

Reti: 45’st Di Paola, 49’st Orellana.

Note – Ammoniti: Mignani, Da Pozzo, Tonucci, Tavernaro. Espulso: Nicoli al 17’st.

PESARO – Ko amaro per la Pianese che a Pesaro se la gioca alla pari fino al rosso di Nicoli, cedendo poi solo nel finale. Il primo tiro nello specchio, al 9’, è dei padroni di casa: Pucciarelli calcia bene al volo, ma Boer è attento e devia in corner. La squadra toscana tenta di rispondere al 14’ con Mastropietro, che intercetta il bel traversone di Bacchin, ma il tentativo termina a lato. Al 32’ è Proietto (nella foto) a immolarsi per bloccare la conclusione di Nicastro, altrimenti destinata nello specchio della porta. Ancora marchigiani in avanti al 35’, ma stavolta è Pacciardi a leggere benissimo l’azione e a togliere la sfera dai piedi di Nicastro, lanciato a rete. Le zebrette ci provano al 39’ su calcio piazzato: al termine di uno schema ben eseguito, Nicoli riesce a mettere la palla al centro, ma la retroguardia biancorossa anticipa Simeoni in agguato. Gli amiatini chiudono in attacco: al 42’ è il capitano Simeoni a tentare di sbloccarla, ma il tiro, ben calciato, finisce sul fondo. Ad inaugurare i secondi 45’ è Zoia che da destra rientra sul mancino e calcia ma Boer è attento e devia in calcio d’angolo. Rimane in dieci la Pianese al 17’ quando Nicoli ferma Zoia lanciato a rete. Carica a testa bassa la Vis Pesaro ma i bianconeri si difendono in modo ordinato. Al 28’ l’estremo difensore ospite è provvidenziale nel bloccare il tentativo di Di Renzo da dentro l’area di rigore. In questo momento la Pianese rimane anche in nove a causa dell’infortunio occorso a Frey, uscito dal campo in barella. I biancorossi le provano tutte: la bordata da 25 metri di Di Paola è imprendibile per il portiere. Nel recupero arriva anche il raddoppio dei padroni di casa che con Orellana firmano il 2-0.