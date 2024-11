La Pianese si gode un’altra vittoria. Prosperi: "Bene, ma troppi rischi"

È stata un’altra grande prestazione quella della Pianese allo stadio Mannucci di Pontedera. Una vittoria che ha proiettato le zebrette a quota 23 in classifica. "Dei ragazzi – ha affermato nel post gara il tecnico bianconero Fabio Prosperi – mi piace che interpretano le partite come l’allenamento. Dopo un grande primo tempo abbiamo disputato anche un buon secondo tempo. Siamo stati solo un po’ frettolosi, visti i tanti spazi per chiudere la partita. Ma non ci sono dubbi sul risultato".

"Le uniche pecche della nostra partita – ha aggiunto il tecnico della Pianese – sono state le due chance concesse, il gol non lo prendo in considerazione perché è stato estemporaneo. Nell’ultima occasione volevamo accompagnare una palla fuori e abbiamo rischiato di buttare la partita. Sarebbe stata una grande pecca, credo che la vittoria sia assolutamente legittima. Abbiamo sbagliato troppo contro una squadra che ha giocatori importanti e che ci poteva fare male".

La Pianese, allora, guarda avanti con fiducia, pronta a correggere i difetti ma forte di quanto dimostrato finora. "Stiamo cercando di imparare l’atteggiamento e la predisposizione a difenderci – ha detto Prosperi –. A noi piace aggredire e proporre, ma se in questa categoria non ti applichi difensivamente non vai da nessuna parte. Ci vuole sempre equilibrio, sia nell’attaccare che nel difendere".

"Non abbiamo fatto ancora niente – ha concluso il mister –. Il nostro obiettivo è quello di stare più aggrappati possibile ai risultati. Lavoriamo per continuare a ottenere risultati e chiudere nel migliore dei modi questo girone di andata".

Una prima parte di campionato coronata fin qui da risultati confortanti e una posizione di classifica di sicuro rilievo.