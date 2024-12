La Pianese viene travolta dall’Arezzo. Mignani a segno, ma Pattarello è letale

AREZZO

AREZZO (4-3-3) Trombini; Montini, Del Fabro (28’st Coccia), Gigli, Righetti; Renzi (38’st Bigi), Mawuli (16’st Settembrini), Santoro; Guccione, Pattarello (28’st Ogunseye), Tavernelli (16’st Gaddini). Panchina: Galli, Borra, Fiore, Lazzarini, Masetti, Gucci, Barboni. All. Troise.

PIANESE (3-5-2) Boer; Remy, Polidori, Chesti (9’st Reali S.); Boccadamo (26’st Frey), Simeoni, Proietto (43’st Da Pozzo), Odjer (9’st Colombo), Nicoli; Mastropietro (26’st Falleni), Mignani. Panchina: Filippis, Reali A., Spinosa, Indragoli, Sorrentino, Barbetti, Capanni. Allenatore Formisano.

Arbitro: Di Reda di Molfetta (Parisi-Romagnoli).

Reti: 11’pt Pattarello, 32’pt e 19’st Mignani, 46’ pt (rig.) Pattarello, 2’st e 4’st Pattarello.

Note: Ammoniti: Pattarello, Frey. Espulso Remy al 24’st. Recuperi 1 e 5.

AREZZO – Terza sconfitta di fila per la Pianese del neo tecnico Formisano che esce sconfitta dal "Città di Arezzo" al termine di una prova sfortunata che ha visto il centravanti avversario realizzare quattro reti. Una sfida che già all’11’ vedeva l’Arezzo passare in vantaggio: sugli sviluppi di un corner Pattarello si libera in area e deposita alle spalle di Boer. Alla mezz’ora Mignani tenta di spaventare la difesa di casa ma Gigli riesce a disimpegnare. L’Arezzo si fa vedere con un tiro ravvicinato di Guccione, ma sul ribaltamento di fronte alla fine Mignani centra il bersaglio: Nicoli serve l’attaccante bianconero con un filtrante perfetto e il numero 9 realizza con grande freddezza l’1-1. Risponde l’Arezzo: Guccione prova a spaventare Boer con un calcio di punizione al 42’, ma due minuti dopo i padroni di casa trovano l’episodio per riportarsi avanti. L’arbitro indica il dischetto dopo un’azione confusa e Pattarello non sbaglia, 2-1. La ripresa comincia nel peggiore dei modi per la Pianese, che subisce il 3-1 dopo un inserimento di Pattarello. L’attaccante si ripete al 4’ quando realizza dai 25 metri con un mancino imparabile per Boer. Le zebrette, nonostante il contraccolpo, riacquistano coraggio e al 19’ accorciano: Mignani, lanciato in profondità, si accentra e col mancino realizza firmando il 4-2. Un’altra doccia fredda arriva però qualche minuto dopo, perché l’arbitro estrae un giallo severo ai danni di Remy che, essendo già ammonito, termina anzitempo la gara. L’inferiorità non scoraggia la Pianese che continua a fare la partita. L’Arezzo dal canto suo prova a sfruttare le ripartenze, su una di queste, al 40’, Boer è miracoloso prima su Ogunseye e su Settembrini. Finisce 4-2.