La Pianese vince a Legnago: Mignani e Bacchin avvicinano i play off

Servivano, i tre punti, alla Pianese, per il morale e per la classifica. Obiettivo centrato: le zebrette, protagoniste di una grande prova, sono tornate dalla trasferta sul campo del Legnago con il bottino pieno in tasca e la qualificazione ai play off sempre più vicina (50 punti, ottavo posto, a tre giornate dalla fine). A decidere l’incontro i sigilli di Mignani e Bacchin: l’attaccante senese ha raggiunto quota 15 nella classifica marcatori, attestandosi, insieme a Bruzzaniti, secondo miglior realizzatore del girone dietro soltanto a Cicerelli (18).

Parole cariche di soddisfazione, quelle del tecnico bianconero, Alessandro Formisano, per le risposte arrivate dalla squadra in terra veneta, in una fase delicata del campionato. "Mi aspettavo una partita complicata – ha affermato – e sapevo che, su questo campo, in questo momento della stagione, sarebbe stata una battaglia. Avevo detto che avremmo dovuto ritrovare quello spirito operaio che ci ha portato ad arrivare dove siamo ed è stato così. Siamo stati aggressivi, cattivi e verticali e abbiamo trovato il gol con i nostri attaccanti su due ottime situazioni. Potevamo fare più di un gol, così come poteva segnare il Legnago nel primo tempo. La prima frazione, secondo me, è stata bellissima, nel secondo tempo poi siamo stati bravi a chiudere la gara. E’ chiaro che sullo 0-2, per gli avversari si è messa in salita, mentre noi abbiamo gestito il risultato".

Adesso la Pianese è attesa dal rush finale della stagione: contro Pineto, Ternana e Arezzo, ultimi tre ostacoli sul cammino, i bianconeri si giocheranno l’accesso ai play off, quello che rappresenta un altro traguardo storico, dopo il raggiungimento della salvezza matematica a sei giornate dalla fine. "Il bilancio fin qui è estremamente positivo – ha sottolineato Formisano –, ma lo era anche nel momento di flessione che abbiamo avuto nelle ultime settimane. Credo che l’unico vero passo falso sia stato la sconfitta con il Pontedera; ma noi siamo questi, una squadra di ragazzi che danno l’anima. Siamo lì e lotteremo fino all’ultimo istante per centrare i play off. La nostra attenzione è già rivolta a sabato (al Comunale fischio di inizio alle 15), perché ci aspetta una partita decisiva".