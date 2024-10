La Pianese vive un’altra serata piena di gioia. Mastropietro e poi Colombo. Gubbio battuto

PIANESE

3

GUBBIO

1

PIANESE (3-4-2-1): Boer; Indrangoli (37’st Remy), Polidori, Pacciardi; Boccadamo (37’st Da Pozzo), Proietto (34’st Falleni), Simeoni, Nicoli; Mastropietro (23’st Odjer), Colombo; Mignani (34’st Sorrentino).

Panchina: Filippis, Reali, Papini, Nicoli, Chesti, Spinosa, Frey, Barbetti, Capanni. Allenatore Prosperi.

GUBBIO (3-4-2-1): Venturi; Tozzuolo, Rocchi (1’st Signorini), Pirrello (27’st Iaccarino); Corsinelli, Rosaia, Proietti (1’st Rovaglia), Zallu (27’st David); Giovannini (32’st Maisto), Faggi; Fossati.

Panchina: Bolletta, Stramaccioni, Sportolaro, Signorini, Maisto. Allenatore Taurino.

Arbitro Di Loreto di Terni (Hader/Bettani).

Reti: 8’pt Mastropietro, 41’pt e 32’st Colombo, 43’st Rovaglia.

Note – Ammoniti: Rocchi, Giovannini, Pacciardi, Faggi. Recuperi: 2’ e 4’. Spettatori 781.

PIANCASTAGNAIO – Una super Pianese cala il tris su un rimaneggiato e distratto Gubbio che al Comunale va a sbattere contro la voglia di vincere dei bianconeri, al quarto risultato utile di fila (tre vittorie). Inizio spumeggiante per i ragazzi di Prosperi, spesso letali negli avvii di tempo: all’8’ Mastropietro di testa sfrutta un cross di Nicoli, a sua volta bravo a recuperare la sfera dopo una respinta di Venturi, 1-0. Reazione umbra già un minuto dopo: Boer è bravo a chiudere lo specchio a Rosaia. Al 12’ altro contropiede potenzialmente letale dei bianconeri: Mignani allarga per Boccadamo che calcia di prima intenzione a lato. Il Gubbio è sorpreso e non riesce a riorganizzarsi. Sono infatti gli amiatini ancora a farsi pericolosi al 24’ con Polidori che per un soffio non arriva sulla palla dopo un corner. Interessante la punizione di Corsinelli (35’), palla a lato di poco. Poi il 2-0: Colombo arriva in corsa, dopo una bella cavalcata personale, al limite dell’area e fa partire un super quanto potente destro a giro che si infila sotta la traversa. Secondo gol stagionale per il classe 2004. La reazione rossoblù non arriva e la Pianese va vicinissima al tris al 9’ del secondo tempo: Colombo calcia da ottima posizione ma centra Mignani. Sulla palla vacante si avventa Proietto che col mancino fa la barba al palo. Fallito il terzo gol la Pianese rischia di vedere riaperta la partita: la prima buona azione della ripresa eugubina (15’) porta al tiro il neo entrato Rovaglia che però fallisce da pochi passi. Boer dice di no a Zallu che ci aveva provato col destro pochi minuti dopo. Prosperi passa al 3-5-2 con Odjer per Mastropietro. Il 3-0 arriva però poco dopo la mezzora ancora con Colombo che da terra devia quanto basta il tiro di Proietto che era comunque ben indirizzato. Dopo tre gare torna a subire gol la Pianese con Rovaglia che accorcia ma non c’è più tempo.

Guido De Leo