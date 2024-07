La Pianese vuole il portiere Filippis. Conferma vicina per Remy

Inizia a prendere forma la nuova Pianese, pronta per il salto in serie C. Il ds Francesco Cangi avrebbe individuato il portiere a cui affidare la difesa dei pali bianconeri nel prossimo campionato. Si tratta di Emiliano Filippis, classe 2004 di proprietà dell’Empoli, che ha ben giocato nelle ultime due stagioni con Tau Altopascio prima e Follonica Gavorrano poi. Filippis dovrebbe prendere il posto del collega De Fazio, anche lui classe 2004, che potrebbe accettare la corte della neo retrocessa in D Recanatese. Per quanto riguarda le permanenze vicina la fumata bianca per un altro protagonista della promozione, ovvero il difensore francese Melvin Remy (30 partite e due gol nella cavalcata trionfale della scorsa stagione) che dovrebbe restare firmando il rinnovo. Non resterà invece l’esterno d’attacco Niccolò Falconi, arrivato a gennaio come vice Ledonne che finirà al San Donato Tavarnelle, allenato dall’ex mister della Pianese Vitaliano Bonucelli. Stessa sorte per Kouko, che diventerà il nuovo centravanti dell’Ostia Mare e dei vari Loporto, Miccoli, Lulli, Bramante e Tognetti. Su Ledonne tutto dipenderà dalla volontà della Juventus. La Pianese vorrebbe il rinnovo del prestito ma i torinesi potrebbero propendere per integrarlo nella formazione Under23 inserita nel girone meridionale di serie C.