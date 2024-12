La Pianese vuole tornare a sorridere. Domenica c’è la trasferta di Perugia

La Pianese ha ripreso ieri pomeriggio la preparazione in vista dell’ultimo impegno dell’anno solare. Archiviata la sconfitta di Arezzo, le zebrette si sono infatti ritrovate al Comunale di Piancastagnaio per iniziare a preparare la trasferta di domenica a Perugia allo stadio ‘Renato Curi’ alle ore 17,30) valevole per la ventesima giornata di campionato, la prima del girone di ritorno. L’allenamento di ieri è stato prevalentemente di recupero per i calciatori scesi in campo ad Arezzo, mentre il resto della squadra ha svolto una seduta completa agli ordini di mister Alessandro Formisano (nella foto) e del suo staff. Ancora a parte il centrale difensivo Pacciardi così come il giovane Papini, impegnati con le rispettive terapie. Il programma settimanale prevede una doppia seduta nella giornata di oggi e allenamenti pomeridiani domani e venerdì. Sabato si terrà invece la consueta rifinitura mattutina alla vigilia della sfida con il Perugia.

Le tre sconfitte di fila, unite all’addio di Prosperi, ha complicato la fine di un girone di andata a dir poco ottimo da parte di Simeoni e compagni che proveranno a tornare a far punti nella difficile trasferta di Perugia. Sarà una sfida particolare per Formisano che tornerà al Curi da avversario dopo poche settimane essere stato avvicendando sulla panchina biancorossa con Zauli. Un grande ex bianconero come Damiano Rinaldini intanto cambia squadra ma resta in serie D. Dopo aver lasciato Grosseto la scorsa estate Rinaldini, visto a più riprese sul monte Amiata, si era accasato al Cynthialbalonga nel girone G. L’esperienza coi laziali è durata però pochi mesi e l’ex Lornano Badesse è tornato in Toscana accasandosi al Tau Altopascio attuale capolista del girone D insieme al Forlì. Guido De Leo