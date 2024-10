La Pistoiese a Lentigione: "Squadra consapevole"

Che Pistoiese vedremo in quel di Brescello contro il Lentigione? La risposta la dà Domenico Giacomarro direttamente nella conferenza della vigilia. "Voglio vedere una squadra matura, consapevole e che faccia ancora passi avanti". Il messaggio è chiaro: la vittoria col Ravenna ha aiutato, sia per la classifica che per il morale, ma fa ormai parte del passato. Ed è risaputo che se vincere è difficile, confermarsi lo è forse ancora di più. Alle 15, all’Immergas Stadium Levantini, gli arancioni andranno alla ricerca del terzo successo consecutivo che permetterebbe a Bertolo e compagni di avvicinarsi alla vetta della classifica, alla luce dello scontro in testa tra Tau e Forlì. Vietato però guardare oltre all’impegno odierno, come ha ribadito il tecnico orange: "Non dobbiamo sottovalutare il Lentigione - ha affermato Giacomarro - perché si tratta di una realtà che conosce benissimo la categoria, è una squadra organizzata che fino ad oggi non ha ancora perso. Noi daremo il massimo per ripetere quanto fatto domenica, ripensando soprattutto al secondo tempo, ma ai ragazzi ho detto che possiamo ancora migliorare e in settimana c’è stato un lavoro importante su alcuni aspetti tecnici e tattici".

Sette giorni fa al Melani si è vista una grande Pistoiese nella ripresa, mentre nella prima frazione gli orange erano stati più guardinghi. L’obiettivo è quello di trovare continuità di rendimento per tutti e novanta i minuti. "Se guardiamo alle singole fasi di gioco - ha proseguito Giacomarro - difensivamente abbiamo fatto un buon lavoro in queste prime partite. In attacco ancora ci mancano cattiveria e cinismo che sono fondamentali nell’arco di un campionato. Dobbiamo cercare di finalizzare le occasioni che creiamo, perché col punteggio in bilico basta un errore per vanificare un’intera partita. Come ho detto dal primo giorno, ai ragazzi chiedo dedizione e sacrificio, consapevole che il nostro è un modo di giocare molto dispendioso, soprattutto in alcuni reparti".

L’allenatore dell’Olandesina si è soffermato anche sui singoli, in particolare sulla situazione di alcuni centrocampisti. "Devo valutare un paio di ragazzi che hanno avuto un problemino in settimana. In base a quello capirò come disporre gli under e quindi come assemblare la mediana. Sicuramente mancherà Basanisi che non è convocato per un infortunio alla coscia, ma tutti gli altri saranno della partita (ad eccezione di Tanasa, nda). L’esordio di Lauria? Lui è un calciatore che può darci le geometrie che ci sono mancate. Ci serviva un uomo capace di dettare i ritmi a centrocampo e dare maggior respiro al gioco corale della squadra".

Michele FlorI