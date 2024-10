La Pistoiese inciampa nel ’Sasso’. Striscia interrotta e vetta lontana

SASSO MARCONI

2

PISTOIESE

1

SASSO MARCONI (4-3-3) Celeste; Cinquegrana, Cudini, Marcaletti, Montanaro; Galassi, Bonfiglioli (15’ st Pirazzoli), Armaroli; Lisanti (25’ st Barattini), Mancini (10’ st Michael), Jassey (42’ st Romagnoli). A disp. Bisazza, Brescia, Zanini, Tarozzi, Pelloni. All. Pedrelli

PISTOIESE (4-4-2) Cecchini; Diodato (32’ st Balleello), Mazzei, Polvani, Kharmoud (17’ st Donida); Greselin, Lauria, Grilli (5’ st Dibenedetto), Larhrib (5’ st Basanisi); Sparacello, Tascini (21’ st Pinzauti). A disp. Lagonigro, Caponi, Lollo, Cuomo. All. Giacomarro

ARBITRO Pasquetto di Crema

MARCATORI Armaroli al 17’ pt, Mancini al 29’ pt, Basanisi al 7’ st

NOTE Ammoniti Marcaletti, Bonfiglioli, Jassey, Dibenedetto. Angoli 3-8. Recuperi 1’, 6’

SASSO MARCONI (BO)

Domenica da dimenticare per la Pistoiese che al "Carbonchi" di Sasso Marconi riassapora il gusto amaro della sconfitta dopo sei risultati utili consecutivi. Il 2-1 con cui i gialloblu hanno portato a casa il successo porta le firme di Armaroli e Mancini, arrivate nel primo tempo, mentre Basanisi aveva tentato in modo invano di riaprire il match nel secondo tempo.

Una gara in cui la Pistoiese ha sbagliato di tutto e di più nella prima frazione, sia offensivamente che difensivamente. Gli arancioni hanno patito le sortite degli esterni d’attacco del Sasso Marconi, sempre abili a creare superiorità numerica sulle fasce laterali. I locali hanno costruito il successo nei primi 45 minuti, andando a segno prima con Armaroli al 17’, che ha spedito in fondo alla rete un preciso traversone di Jassey, poi con Mancini, imbeccato perfettamente da Lisanti.

Nel mezzo, oltre ad un mancato rigore per atterramento di Tascini in area, a regnare sovrana è l’imprecisione della Pistoiese, che ha avuto almeno quattro nitide palle gol, due con Larhrib e due con Sparacello, ma non è riuscita a sfruttarne nemmeno una.

Nella ripresa Polvani e compagni sono scesi in campo con un altro piglio, riuscendo a riaprire la partita dopo sette minuti grazie a Basanisi. Gli arancioni hanno poi fatto la voce grossa per tutto il secondo tempo, senza riuscire però a trasformare in gol le due occasioni capitate sui piedi di Pinzauti.

Uno stop che costa caro alla Pistoiese, che si trova ora al terzo posto con quindici lunghezze, le stesse del Sasso Marconi e a sette punti di distanza dal Tau Altopascio capolista, che però ha anche una partita da recuperare. L’imperativo in casa arancione sarà voltare pagina fin da subito e mettere nel mirino il prossimo impegno esterno contro l’Imolese. Perdere ulteriore terreno non è concesso.

Michele Flori