La Pistoiese non si vuole fermare. Esame Sasso Marconi in trasferta

Se è vero che l’appetito vien mangiando, allora è proprio questo il momento in cui la Pistoiese dovrebbe avere ancora più fame. Gli arancioni arrivano dal roboante successo interno contro la Sammaurese e sono imbattuti da sei partite, lasso di tempo nel quale sono arrivate quattro vittorie e due pareggi. I due segni "X", entrambi per 0-0, sono maturati in trasferta sui campi di Lentigione e Prato. Ecco perchè l’impegno esterno di questo pomeriggio (fischio d’inizio alle 14:30) contro il Sasso Marconi assume una rilevanza doppia per Giacomarro e i suoi ragazzi. Vincere significherebbe infatti sia scacciare il tabù trasferta, sia rintuzzare l’assalto al primo posto, nella speranza che prima o poi il Tau Altopascio possa perdere punti.

"Sarà una partita difficile come tutte le altre - ha esordito il tecnico arancione - e servirà giocare con la massima determinazione, oltre a provare a fruttare gli errori degli avversari. Come ogni domenica noi scenderemo in campo per vincere, perchè abbiamo le carte in regola per provare a conquistare i tre punti contro tutte le avversarie". Sia da un lato che dall’altro ci saranno assenze importanti. In casa Pistoiese sarà assente Bertolo, che ne avrà per circa un mese, mentre i gialloblu dovranno rinunciare agli squalificati Pampaloni e Deme. Ma Giacomarro non è preoccupato: "Anche Donida è rientrato in gruppo e siamo pronti a giocare sia con difesa a tre che a quattro. In settimana abbiamo lavorato su entrambi i moduli, ma prenderò la decisione definitiva solamente a ridosso della partita. Qualcuno non è al 100% le tre gare ravvicinate si sono fatte sentire sulle gambe di qualche ragazzo. Schiererò la miglior formazione possibile in base a chi starà meglio, ho piena fiducia nel gruppo che ho a disposizione. Il Sasso Marconi ha confermato alcuni giocatori importanti che hanno vinto l’Eccellena pochi mesi fa e fino ad oggi non hai sfigurato anche quando è stato sconfitto. Abbiamo visto la loro partita contro il Piacenza e se la sono giocata alla pari contro una corazzata". L’allenatore della Pistoiese ha parlato anche dei giocatori che nelle scorse settimane hanno lasciato il gruppo arancione, Tanasa e Cardella.

"Non ho nemmeno parlato con la società per intervenire subito sul mercato - ha ammesso Giacomarro -. Sappiamo che due over numericamente sono usciti e per fare un campionato d’alto livello probabilmente servirà qualche rinforzo. Ma so anche che non bisogna fare mosse affrettate perciò valuteremo attentamente se e come muoverci nel mercato di dicembre. Come ho sempre detto sono tranquillo perché conosco il valore dei giocatori che ho a disposizione. Un intervento in entrata va fatto solo per rafforzare la rosa e per inserire giocatori subito pronti all’uso – ha concluso –, non chi è svincolato da mesi o che necessita di tempo per entrare in condizione".

Michele Flori