La Pistoiese riabbiaccia il capitano. Bertolo pronto al rientro a Piacenza

Obiettivo Piacenza per la Pistoiese, che nel pomeriggio di ieri è tornata a lavorare in vista della sfida valida per la ventottesima giornata di Serie D e in programma domenica alle 14:30 allo stadio Garilli. Una seduta divisa tra il Turchi, dove la squadra arancione ha effettuato la prima parte dell’allenamento, e il Melani, utile soprattutto a rimettere benzina nel motore, mentre per le "prove" di formazione servirà attendere almeno la giornata di giovedì. Questa mattina infatti la squadra arancione svolgerà una seduta di analisi video, tornando poi in campo nel pomeriggio di domani, alle 15 al Turchi, e poi venerdì mattina alle ore 10, sempre al Turchi.

Una sfida, quella contro i biancorossi, da non sottovalutare, nonostante gli emiliani stiano disputando un campionato inferiore alle aspettative iniziali e si trovino in piena bagarre per la salvezza. Il Piacenza guidato da Stefano Rossini è comunque un organico con diversi giocatori di spessore in grado di cambiare le partite in qualsiasi momento, su tutti il centravanti Giorgio Recino, autore di nove reti fino ad oggi. C’è poi da considerare attentamente il fattore campo: nel proprio stadio i biancorossi hanno ottenuto 23 dei 33 punti totali e osservando soltanto il rendimento interno si troverebbero in piena corsa playoff. Inoltre, nelle ultime sette partite casalinghe, il Piacenza è uscito sconfitto solamente in un’occasione, lo scorso 2 febbraio contro il Progresso. Massima attenzione dunque per Villa e i suoi ragazzi, che vanno alla ricerca di uno squillo esterno che è mancato nelle ultime tre uscite con Ravenna, Tuttocuoio e Sammaurese.

Per quanto riguarda le situazioni degli infortunati, l’attenzione è puntata su Bertolo e Accardi, entrambi assenti dalla gara contro il Prato di ormai oltre un mese fa. Il capitano sembra essere sulla via del recupero, anche se saranno decisivi i prossimi allenamenti, mentre è difficile ipotizzare un rientro del difensore ex Francavilla, ancora alle prese col solito problema fisico che ne ha pregiudicato l’impiego nelle ultime settimane.

A meno di imprevisti nei prossimi giorni, il resto del gruppo è arruolabile e, come di consueto, ci saranno ballottaggi in tutti i reparti per l’assegnazione delle maglie da titolari. In mediana sono in tre, Basanisi, Boccia e Greselin, per due posti ai fianchi di Maldonado, mentre sugli esterni soliti dubbi a destra tra Stickler e Diodato e a sinistra tra Kharmoud e Maloku, coi primi due favoriti. In attacco la Pistoiese dovrebbe affidarsi nuovamente a Sparacello e Simeri, quest’ultimo autore del gol decisivo nell’ultima sfida contro l’Imolese, concedendo spazio a Pinzauti a gara in corso. La sfida d’andata, che rappresentò l’esordio sulla panchina arancione di Alberto Villa, terminò con la vittoria per 1-0 dell’Olandesina grazie ad un gol in apertura di Sparacello.

Michele Flori