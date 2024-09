La Pistoiese si rinforza con Lauria. Incognita Tanasa, Pinzauti è pronto

La settimana che porterà alla delicata sfida interna contro il Ravenna si è aperta con una novità proveniente dal mercato. La Pistoiese ha infatti ufficializzato l’inserimento in rosa del centrocampista classe 1995 Giuseppe Lauria. Svincolato, nell’ultima stagione ha militato nel Gravina e in carriera ha quasi sempre militato nei gironi del Sud Italia di Serie D. L’unica eccezione è la stagione 2021/22 trascorsa al Ghiviborgo dove ha avuto modo di conoscere Luca Pacitto, all’epoca direttore sportivo del club biancorosso. Sembra quindi scontato che sia stato proprio Pacitto, che da quest’estate ricopre il ruolo "ufficioso" di braccio destro del diesse Taibi, a dare l’ok alla trattativa per portare Lauria in arancione. Un movimento in entrata che indubbiamente rinforza la cerniera di centrocampo della Pistoiese ma che al tempo stesso ne spariglia ancora di più le carte per quanto riguarda le gerarchie. Il riferimento non può che essere legato all’esclusione di Tanasa di domenica scorsa, rimasto in tribuna ad osservare i compagni trionfare sul campo del Progresso.

Quanto spazio potrà trovare il rumeno dopo l’arrivo di Lauria? Difficile rispondere, considerando che la stessa porzione di campo può essere ricoperta anche da Caponi, un altro che fino ad oggi ha avuto un minutaggio ridotto. Gerarchie dunque da riscrivere in mediana con Giacomarro che avrà il suo bel da fare sia in settimana che al momento delle scelte di formazione. C’è però anche un’altra novità che arriva dal reparto offensivo. A partire da domenica potrà scendere in campo anche Lorenzo Pinzauti, già aggregato al gruppo squadra da settimane ma impossibilitato a giocare gare ufficiali. Col Ravenna il tecnico della Pistoiese potrà fare affidamento anche su di lui, tornato tra i dilettanti dopo quasi un decennio con l’obiettivo di riportare la squadra arancione tra i professionisti. Tanta scelta in più per Giacomarro, che fino a questo momento ha avuto modo di apprezzare uno Sparacello tirato a lucido e già decisivo con due reti nelle prime tre partite di campionato. L’ex Roma City sarà titolare, a meno di ribaltoni, anche nel big match contro i romagnoli, mentre è apertissimo il ballottaggio per decidere chi gli farà compagnia. Cardella, inizialmente in panchina a Castel Maggiore e subentrato nella ripresa, è leggermente in vantaggio su Tascini, che sette giorni fa non ha convinto. C’è anche l’ipotesi di lanciare subito Pinzauti, ma con ogni probabilità Giacomarro opterà per un inserimento graduale, giocandosi la carta dell’attaccante fiorentino inizialmente a gara in corso. Intanto è ufficialmente terminata la breve parentesi arancione di Vincenzo Corvino, che ha fatto ritorno al Fasano.

Michele Flori