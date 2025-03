La Pontremolese fa visita al fanalino di coda. San Marco, occasione d’oro per la salvezza

La San Marco Avenza ha una buona occasione per chiudere il discorso salvezza con largo anticipo. Oggi, alle ore 15, ospita allo stadio Paolo Deste il Valdinievole Montecatini, quintultimo nel girone A del campionato di Promozione Toscana. I rossoblù del tecnico Francesco Leone in caso di vittoria possono portarsi a +8 sulla zona playout. E’ bella ampia al momento anche la forbice dalla penultima, l’Intercomunale Monsummano, che è dietro di ben 12 punti. La squadra avenzina, insomma, non se la passa male ma servono gli ultimi punti per assicurarsi quanto prima la permanenza matematica nella categoria.

Contro il Montecatini il mister lunigianese dovrebbe avere tutti gli effettivi a disposizione, eccezion fatta per il portiere Riccardo Mariani che ormai ha terminato anzitempo la stagione a causa di un infortunio. Il Montecatini è un avversario con una classifica deficitaria ma tutt’altro che spento o rassegnato. Delle ultime cinque partite disputate la compagine termale ne ha persa soltanto una pareggiando le restanti quattro. Risultati positivi non banali perché ottenuti anche contro formazioni di prima fascia come il San Giuliano (terzo), la Larcianese (quinta) ed il Cubino (settimo).

All’andata la San Marco Avenza ha battuto il Montecatini per 1-0 con gol su rigore di Luca Raffi. L’attaccante non è al meglio della condizione ma questo pomeriggio dovrebbe essere regolarmente in campo a comporre con Marabese un attacco invidiabile per la categoria.

Gian.Bond.