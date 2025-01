La Pontremolese rifila 4 ceffoni alla Larcianese. Blitz della San Marco in casa del Firenze Ovest

Pontremolese

PONTREMOLESE: Cacchioli 6, Franzoni 7, Miceli 7, Cucurnia 7.5 (87’ Aliboni sv.), Filippi 8, Vannucci 7.5, Gazzoli 7.5, Grasselli 8, Ceciarini 7.5, Baudi 7 (46’ Mengali 6.5), Mancini 6.5 (87’ Lisi sv.). A disp.: Santini, Scaldarella, Pezzoni, Tebogo, Haxhiu. All. Verdi.

LARCIANESE: Cirillo, Porciani, Lo Russo, Marianelli, Tafi, Vallesi, Iannello (59’Antonelli), Salerno (24’ Ferraro), Ndiaye (59’ Mori), Sarti (78’ Romani), Ba (78’Tersigni). A disp.: Cannizzaro, Capetta, Maarouf, Seghi. All. Cerasa.

Arbitro: Biagini di Lucca.

Marcatori: 3’ Ceciarini P), 14’ e 86’ Filippi (P), 34’ Gazzoli (P), 90’ rig. Mori (L).

PONTREMOLI – Quattro schiaffi in pieno viso a una Larcianese sballottata dalla Pontremolese come una canoa nell’oceano. I palloni calciati da Ceciarini, Filippi, Gazzoli e ancora Filippi cospargono di sale le ferite della squadra di Cerasa. La formazioione azzurra stravince la sfida con i viola, annichilendoli in un primo tempo giocato con autorità e intelligenza, rilanciando le proprie quotazioni per la corsa alla conquista dei playoff. La Larcianese scompare davanti alla prova di forza di Filippi e compagni, non riuscendo mai a rendersi pericolosa se non nel finale su un affondo di Mori, bravo a conquistare e a trasformare un calcio di rigore. Della squadra che all’andata aveva rifilato tre ’pappine’ ai lunigianesi non resta che labili tracce. La manovra dei padroni di casa è stata possente, ancorché irresistibile, i palloni recuperati e distribuiti da Grasselli sono stati macinati con umiltà proletaria mettendo a sedere i viola. Un successo bello e convincente.

