La Pontremolese si fa bloccare dal Marginone. Buon punto della San Marco con il Pietrasanta

Marginone

1

Pontremolese

1

MARGINONE: Morini, Puccini (27’ st G. Mangiò), Casali, Lavorini, Carlini, Bandoni, Venturini, Cesaretti (25’ st Ricci), Cortesi, Del Magro (40’ st L. Mangiò), Rotunno (1’ st Sheta). A disp.: Bolognesi, Del Pistoia, Carmignani, Papagna, Bellandi. All. Tommei.

LUNIGIANA PONTREMOLESE: Cacchioli, Franzoni, Miceli, Cucurnia (26’ st Aliboni), Filippi, Vannucci, Gazzoli, Grassello, Ceciarini, Baudi (16’ st Mengali), Mancini (10’ st Mathibedi, 36’ st Vicari). A disp.: Santini, Lisi, Scaldarella, Donati, Vicari, Di Santo. All. Verdi.

Arbitro: D’Orsi di Pisa.

Marcatori: 42’ pt Franzoni (P), 30’ st Casali (M).

Note: espulso 35’ st Venturini (M) per proteste.

LUCCA – Un pareggio che sta stretto alla Pontremolese sul campo del Marginone. La formazione di Verdi parte subito aggressiva e prova a sbloccare il match con Mancini e Baudi, con il portiere di casa Morini costretto agli straordinari. I lunigianesi passano meritatamente in vantaggio al 42’: angolo di Baudi e Franzoni è più lesto di tutti a mettere la palla in rete. Il Marginone prova a reagire, ma la difesa della Pontremolese fa buona guardia. Nella ripresa a sorpresa arriva il pareggio, alla mezz’ora, con Casali, più veloce di tutti a sfruttare una sovrapposizione sulla fascia e a battere Cacchioli dal vertice dell’area di rigore. Un bel gol. Il finale è incandescente, con i ragazzi di Verdi che provano il tutto per tutto per vincere. Il Marginone rimane in 10 per l’espulsione al 35’ di Venturini per poteste nei confronti di un guardalinee, ma la Pontremolese non riesce a sfruttare la superiorità numerica.

Ale Lomb