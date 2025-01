La Pontremolese vuole continuare a sognare. San Marco Duro impegno con il Pietrasanta

Esame difficile per la San Marco Avenza chiamata questa domenica ad affrontare il Pietrasanta, una delle pretendenti al titolo nel campionato di Promozione. Gli apuani stanno dimostrando di aver assimilato bene il cambio di allenatore, visto che con Francesco Leone hanno ottenuto 6 punti in 3 partite, ma l’arrivo al ’Paolo Deste’ della corazzata dell’ex Giuseppe Della Bona costituirà un banco di prova davvero impegnativo. Il Pietrasanta è terzo in classifica, ad un solo punto di distanza dalla coppia di testa formata da San Giuliano e Real Cerretese e verrà alla Covetta col chiaro intento di portarsi a casa l’intera posta in palio. A complicare ulteriormente le cose per la San Marco, contro una delle formazioni più forti del girone, ci si mette anche una situazione degli indisponibili che non è affatto migliorata ma ulteriormente peggiorata.

I rossoblù avenzini, oltre a dover fare a meno di due leader esperti come il difensore Giacomo Benedini e l’attaccante Luca Raffi, si vedono privati anche dell’altro centrale Marco Orlandi e del centrocampista Niccolò Conti, entrambi squalificati. La coperta è corta soprattutto in difesa dove dovrebbe essere Costi a far coppia con Barducci. Tra i pali non è ancora arrivato il momento del rientro in campo di Mariani, fermo ormai da un paio di mesi, ma l’estremo difensore si accomoderà quanto meno in panchina. Il calcio d’inizio è fissato alle ore 15.

Gianluca Bondielli