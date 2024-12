La Portuense che non ti aspetti. Sbancata Comacchio finendo in 10

comacchiese

portuense

COMACCHIESE: ampi, Centonze K., Ferri, Angelini (63’ Tavolieri), Temporin, Felloni, Taroni (63’ Luciani), Fregnani, Gherlinzoni, Noschese, Marongiu (69’ Tavolieri). A disp.: Farinelli, Vultaggio, Centonze M., Grassi, Grigatti, Cavalieri D’Oro, Allenatore: Candeloro.

PORTUENSE: Cattozzo, Gaiani, Mariani, Rossi, Alberi, Taroni, Mirontsev (79’ Sassoli), Renzi (58’ Sovrani), Fantoni (58’ Luciani), Braghiroli, Simeoni (45’ Masu). A disp.: Mertens, Faccani, Cocchi Baglietti, Piazzi. Allenatore: Mariani.

Arbitro: Petronilla, sez. di Parma

Marcatori: 58’ Braghiroli

Note: ammoniti per la Portuense Rossi, Gaiani, Cattozzo; per la Comacchiese Noschese, Temporin, Fregnani, Felloni, Elshazly. Espulso: 44’ Taroni della Portuense per doppio giallo.

La Comacchiese perde una gara incredibile tra le mura amiche, confermando il momento non brillante dopo la sconfitta esterna, sempre con una rete di scarto, con il Petroniano. Eppure i lagunari avevano cominciato bene, partendo forte: 1’ minuto incursione di Noschese di cui non riesce ad approfittare nessuno; al 3’ parata su Gherlinzoni; cross pericoloso di Taroni al 7’ e un’altra parata su Gherlinzoni al 9’. Poi si fanno vedere in avanti gli ospiti attorno alla mezz’ora e al termine di un’azione insistita Mirontsev mette alto sulla traversa.

Nell’azione successiva dalla parte opposta la situazione più ghiotta per i padroni di casa: cross dalla sinistra di Fregnani che supera la difesa avversaria e arriva a Marongiu, il quale colpisce a colpo sicuro, ma trova in pieno il palo, sulla sfera si avventa poi Taroni costringendo Cattozzo a un super lavoro. All’inizio della ripresa (49’) Marongiu tenta ancora di superare Cattozzo, bravo a respingere la conclusione. L’espulsione del Taroni ospite al 44’ sembrava aver dato un vantaggio alla Comacchiese che, arruffona e poco concreta, subisce invece la più classica delle beffe: al 58’ Braghiroli sulla trequarti vede Campi fuori dai pali e prova a sorprendere l’estremo difensore avversario, indirizzando con precisione in porta e trovando un gran gol.

I rossoblù si proiettano in avanti, ma sempre con poca lucidità: al 74’ occasionissima: cross di Ferri da sinistra, Luciani da ottima posizione tira addosso a Cattozzo. L’incontro termina con una sconfitta per i rossoblù, che brucia vista la superiorità numerica e visto che perdere un derby non piace mai a nessuno.

Cinzia Boccaccini