La prevendita. Biglietti disponibili oggi alla Lizza e domani a Badesse

I tagliandi per assistere alla partita Siena-Baldaccio Bruni sono disponibili alla biglietteria del sottopassaggio alla Lizza, oggi dalle 17 alle 18. Sara` inoltre possibile acquistare il biglietto direttamente allo stadio il giorno della partita a partire dalle 13,15. Allo stesso orario si apriranno i cancelli del Berni. Il costo è di 5 euro per la gradinata e di 10 euro per la tribuna coperta. Il Siena ha istituito un sistema di prenotazione dei posti riservato ai portatori di handicap che consentirà` ai tifosi deambulanti e non deambulanti con carrozzina in possesso di certificato di invalidità` al 100 per cento, di assistere gratuitamente alle gare casalinghe; è possibile inviare una mail, con allegato la copia del certificato a segreteria@sienafootballclub.com (disponibilità` limitata). Per una corretta riuscita della coreografia organizzata per 119° compleanno della Robur i gruppi organizzati della Curva Lorenzo Guasparri invitano tutti i tifosi a entrare allo stadio con largo anticipo e non cambiare posto una volta ricevuto il materiale coreografico. Chiedono anche che durante la coreografia non vengano sventolate bandiere o stendardi oltre a quelle consegnate. Le indicazioni verranno fornite al megafono.