La prevendita. Biglietti disponibili per la prima volta anche online

E’ iniziata la prevendita dei biglietti per assistere domenica a Siena-Signa (stadio Berni alle 14,30), sfida che potrebbe entrare negli annali della storia bianconera. Per la prima volta in stagione sarà possibile acquistare i tagliandi anche on line al link https://www.etes.it/cPage/link/12831/261. La biglietteria del sottopassaggio della Lizza sarà attiva venerdì e sabato dalle 18 alle 19. I ticket saranno disponibili anche direttamente allo stadio domenica dalle 13,15 (orario in cui si apriranno i cancelli del Berni). Il costo del ticket è di 5 euro per la gradinata e di 10 per la tribuna coperta. Il Siena ha anche istituito un sistema di prenotazione riservato ai portatori di handicap: i tifosi deambulanti e non deambulanti con carrozzina, con invalidità al 100 per cento, possono assistere gratuitamente alle gare casalinghe. Per usufruire del servizio inviare una mail, con copia del certificato di invalidità, a info@sienafootballclub.com (disponibilità limitata).