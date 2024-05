La prevendita La biglietteria resterà aperta fino a sabato Uno stadio tutto esaurito per volare in semifinale

Uno stadio pieno che possa trascinarla verso le semifinali play-off. E’ quello che si aspetta di trovare sabato sera la Carrarese. Martedì ad Alessandria erano presenti 267 supporters, tanti se si pensa che gli ultras sono rimasti a casa. Per il ritorno allo stadio dei Marmi, però, la tifoseria azzurra sarà presente al gran completo e si può pensare anche a un “tutto esaurito“. La prevendita, con conseguente caccia al biglietto, si è aperta ieri tramite i soliti canali: on line sul sito Etes oppure in tutti i punti vendita dello stesso circuito.

La biglietteria dello stadio rimarrà aperta anche di sabato ma il consiglio è di affrettarsi per assicurarsi il prezioso tagliando. Ricordiamo i prezzi dei biglietti, a cui vanno aggiunti i diritti di prevendita: gradinata intero € 10; gradinata ridotto € 7; tribuna d’onore € 30; tribuna onore ridotto € 25; tribuna centrale € 25; tribuna centrale ridotto € 20; tribuna laterale € 20; tribuna laterale ridotto € 16. Sono valide le riduzioni per donne, over 75 anni ed under 10 anni. E’ consentito l’ingresso gratuito per gli infanti, senza diritto di posto, nel settore tribuna mentre non saranno validi le tessere abbonamento o i pass rilasciati per le gare di campionato. In totale la capienza dello stadio sarà di 3600 posti di cui poco più di 600 destinati al settore ospiti la cui prevendita si chiuderà venerdì alle ore 19.

Ieri la squadra è subito tornata al lavoro per un lavoro di scarico per i giocatori scesi in campo mentre il resto del gruppo ha effettuato esercitazioni tecniche e tattiche. Vedremo se, vista l’assenza di Finotto, si riuscirà ad anticipare il rientro di Capello. Per il resto ci sarà da monitorare le condizioni di qualche giocatore che martedì sera ha mostrato di patire più di altri la serie di impegni ravvicinati. Gian. Bond.

Nella foto, tifosi della Carraese esultano dopo il passaggio del turno contro il Perugia