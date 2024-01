La Pro Sesto si rinforza in difesa. Ecco Poggesi per la corsa salvezza

Ci sono partite che si preparano da sole per la loro complessità, per gli stimoli che suscitano nei giocatori durante la settimana di allenamento e una di queste è senz’altro la gara che attende al Breda la Pro Sesto contro la corazzata Mantova. I ragazzi di mister Francesco Parravicini questa domenica alle 18.30 potranno inoltre contare su un nuovo acquisto, Andrea Poggesi, classe 2002, terzino destro cresciuto nelle fila delle giovanili della Fiorentina e prelevato dall’Arezzo. Un innesto per dar manforte alla retroguardia che nel prossimo turno assieme agli altri reparti dell’undici titolare schierato in campo, avrà il suo bel da fare per tentare di contenere le capacità offensive dei virgiliani di Possanzini.

Il mercato sestese in queste ore ha visto perfezionarsi poi anche un’operazione in uscita con il prestito dell’attaccante Petrungaro alla Fermana, ma il gruppo resta prima di tutto concentrato sulla gara di domenica, indicata come proibitiva dagli addetti ai lavori ma proprio per questo forse ancora più avvincente da giocare per cercare di contraddire con i fatti sul rettangolo verde di gioco i pronostici sfavorevoli sulla carta. "Non bisogna arrendersi mai" l’incitamento negli allenamenti di questi giorni da parte di capitan Tommaso Gattoni ai propri compagni di squadra con la speranza di fare magari lo sgambetto alla capolista, rispettata ma giustamente non temuta perché la differenza la dovranno fare l’atteggiamento tattico e l’umiltà dal primo all’ultimo minuto da parte di tutti coloro che faranno parte della gara. "In questo momento dobbiamo crederci e restare uniti solo così possiamo salvarci -gli fa eco l’allenatore Parravicini-: è dura, ma dobbiamo ripartire con fiducia già da questo turno" .

Il tecnico ha lavorato anche sulla psicologia del gruppo, spronandolo all’impresa dopo non aver raccolto il bottino pieno a Fiorenzuola, con una voglia di riscatto che può essere il propulsore ideale per compiere l’impresa della domenica nel terzo campionato nazionale per importanza. Parravicini poi conta di aver a disposizione tutti i componenti della rosa, anche coloro che hanno dovuto smaltire qualche acciacco in settimana, tenendo tutti sulla corsa per la partitissima di domenica. Sul sistema di gioco da adottare contro la prima della classe, la prudenza visto il divario di punti nella graduatoria del girone A del campionato di serie C potrebbe consigliare un dispositivo ‘bloccato’ stando attenti al ‘prima non prenderle’, ma spetterà all’intelligenza e all’opportunismo dei ragazzi in campo il saper cogliere anche i possibili punti deboli dell’avversario per provare il tutto per tutto.