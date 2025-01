La prossima avversaria. Arriva lo United ed è rischio beffa. Club in bilico, punti a perdere?

Una bomba, per ora inesplosa, minaccia la regolarità del girone D. Si chiama United Riccione ed è la squadra che domenica sarà al Morgagni per affrontare i lanciatissimi biancorossi. Il club adriatico sta navigando in acque tanto agitate da mettere a rischio, secondo molti, la prosecuzione di un campionato che attualmente lo vede in 14ª posizione con 18 punti. La squadra biancazzurra questa settimana ha ricevuto lo sfratto dallo stadio di Cattolica dopo il mancato pagamento dell’affitto. Per la società guidata da Jonathan Tranquilli, subentrato a inizio dicembre a Pasquale Cassese, non sarà semplice trovare una soluzione alternativa.

La squadra affidata a mister Paolo Cortellini (affezionato al 4-2-3-1), che ha sostituito a fine anno Lorentino Beoni, si allena sul sintetico di Gatteo con le spese d’affitto sostenute, di volta in volta, da qualche volenteroso dirigente o dalle famiglie dei giocatori. Se non bastasse, tecnici e componenti della rosa sono stati costretti a togliere le tende dall’albergo nel quale alloggiavano.

Nell’ultimo match lo United Riccione ha lasciata libera una casella della distinta a causa di una rosa, ora in gran parte composta da under, notevolmente assottigliata per le partenze di quasi tutti i titolari della prima parte della stagione; unico superstite il portiere albanese Tomas Kiri. Nei giorni scorsi sono stati tesserati il difensore Antonio Merchese, prelevato dal Caivano dell’Eccellenza campana, e i centrocampisti Samuele Caputo, ex Vis Pesaro, Carmine Monaco, dall’Imperia, e Gerardo Di Fonzo, in arrivo dalla Turris Molise di Eccellenza.

Dalle 9 trasferte disputate lo United ha portato a casa altrettanti punti, grazie a due vittorie e tre pareggi a fronte di quattro sconfitte. Ma il rendimento della squadra della Perla Verde è precipitato, dopo la partenza di tanti elementi, con un sol punto negli ultimi quattro incontri.

Tornando alla crisi societaria, il rischio è che si ripeta il ‘caso Pistoiese’ della passata stagione. L’annullamento di tutte le gare dei toscani comportò l’esclusione del Forlì dalla zona playoff; i galletti, infatti, sarebbero giunti quinti ma persero 6 punti. E il Ravenna si vide preclusa la possibilità di giocarsi la C allo spareggio col Carpi. L’esclusione dello United comporterebbe una dolorosa variazione proprio per il Forlì, che perderebbe i 3 punti conquistati all’andata (1-2), mentre al Ravenna ne verrebbe sottratto uno solo (1-1 a Riccione).

Per la gara di domani Miramari dovrà rinunciare, oltre all’acciaccato Macrì, agli squalificati Campagna, Martelli e Farinelli. Intanto ieri è stato ufficializzato l’ingaggio dell’ucraino Andriy Firman: l’esterno classe 2005 arriva in prestito dalla Juventus.

Franco Pardolesi