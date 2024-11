La prossima sfida dei Canarini. La Fermana ritrova Pochesci e l’Avezzano

Settimana importante, intensa, da preparare come sempre al massimo per la Fermana in vista della gara di Avezzano. Il merito dei marsicani è stato quello di saper vincere gare sporche, magari nelle quali hanno concluso poco in porta ma facendolo con grande concretezza. Un Avezzano che in pre campionato aveva manifestato ambizioni importanti, di alta classifica ma che ha dovuto fare i conti con le vicende extracampo del patron Pecorelli, tornato da un po’ vicino e presente alla squadra, che hanno condizionato l’avvio di stagione. DA un avvio non certo positivo è arrivato anche il cambio in panchina con l’arrivo di Sandro Pochesci in panchina. Tecnico di grande esperienza che aveva anche guidato anche la Ternana in B e proposto anche un’idea di calcio decisamente interessante. Per lui stagioni importanti anche in C dove ha spesso incrociato il cammino della Fermana. L’ultimo nella stagione 2020-2021 quando Pochesci guidava Carpi. All’andata il successo esterno di misura al Recchioni ma al ritorno, una gara che è entrata nella storia del calcio. Era il 28 febbraio 2021, fini 0-0 ma con ben quattro rigori falliti, due per parte: doppio errore di Neglia per i gialloblù di Giovanni Cornacchini mentre il Carpi si trovò davanti un muro invalicabile 42enne Paolo Ginestra che parò entrambi i tiri dal dischetto, in totale furono sei in quella stagione con tanto di record europeo. Mai una partita professionistica dei maggiori cinque campionati europei aveva visto quattro rigori sbagliati. Tornando all’attualità invece l’Avezzano nelle ultime due gare, seppur concedendo diverse occasioni agli avversari, ha lasciato la propria porta immacolata capitalizzando al meglio i gol messi a segno. Eppure problemi non mancano considerando una rosa ristretta, a breve arriveranno rinforzi e una difesa con diversi adattamenti nei ruoli: in sostanza durante la gara praticamente sostituzioni con il contagocce e sempre negli ultimi cinque minuti. Eppure al momento sono 13 i punti conquistati e una posizione appena sopra la linea di galleggiamento dei play-out. In campo dunque una battaglia sportiva, sugli spalti invece l’occasione per celebrare ancora una volta il gemellaggio con la tifoseria avezzanese, spesso presente a sostegno dei gialloblù anche al Recchioni. Prevendita aperta per gli ospiti, sulla piattaforma online Go2, con biglietti a 10 euro (più diritti di prevendita) fino alle ore 19 di sabato.

Roberto Cruciani