Calcio, La Querce intitola il settore scuola calcio all'ex-Serie A Leonardo Pettinari

Prato, 2 settembre 2024 - Il suo cammino nel mondo del calcio era partito proprio da La Querce, per poi crescere e salire di livello sino ad esordire in Serie A. E nei giorni scorsi, si è chiuso un cerchio: La Querce ha intitolato il proprio settore scuola calcio a Leonardo Pettinari, per un progetto prevedente la creazione di una scuola di tecnica calcistica che sarà gestita in prima persona proprio dall'ex-calciatore professionista. E' stata nei giorni scorsi proprio la società pratese ad annunciarlo sulla propria pagina Facebook, anticipando l'iniziativa che vedrà protagonista l'oggi trentottenne ex-giocatore di Prato cresciuto nelle giovanili della Fiorentina che in carriera ha vestito le maglie di Reggina, Cittadella ed Atalanta. Proprio a Bergamo ebbe la possibilità di esordire in A, dopo essersi fatto le ossa in Serie B. Una carriera che sembrava lanciatissima, ma che si chiuse improvvisamente nel 2013, quando a 27 anni non ancora compiuti fu di fatto costretto ad appendere gli scarpini al chiodo a causa di una cardiomiopatia aritmogena riscontratagli nel 2012. Negli ultimi anni, l'ex-viola è diventato allenatore e proprio lo scorso anno la Fiorentina lo aveva ad esempio annunciato come allenatore dell'U15. Il legame con La Querce non si è però mai rescisso, anzi. In questo nuovo progetto con la società che ne accompagnò i primi passi, Pettinari sarà affiancato da Luigi Sansotta come direttore generale, Lorenzo Bonaiuti come allenatore e i dirigenti Massimiliano Pieri ed Americo D'Elia. “La Querce ha intitolato il settore scuola calcio a Leonardo Pettinari – si legge nella nota del club - si tratta di un progetto, con la creazione di una scuola di tecnica calcistica gestita in prima persona da Pettinari, tramite cui Leonardo metterà a disposizione la propria esperienza e le proprie capacità tecniche ai bambini e bambine, ragazzi e ragazze. La scuola sarà rivolta sia ai tesserati che a tutti quei giovani atleti e atlete che vorranno perfezionare il proprio livello calcistico, tecnico e coordinativo. La società crede molto in questo percorso”. Pettinari – La Querce, sembra insomma uno di quei binomi che appaiono inscindibili.

G.F.