La rabbia di mister Buscè: "Ripresa non all’altezza"

"Non dico ci sia mancata l’umiltà. Ma soprattutto nel secondo tempo ho visto un atteggiamento che non mi è piaciuto". Non le manda a dire ai suoi Antonio Buscè dopo la sconfitta in casa dell’Entella. "Bisogna leggere i momenti delle partite – dice l’allenatore del Rimini – Bisogna capire contro chi si gioca, che tipo di avversario affronti e soprattutto non bisogna mai perdere equilibrio. Il secondo tempo si sarebbe potuto gestire un po’ meglio. Invece ci siamo fatti trasportare dal nervosismo seguendo quell’onda che non ti porta mai nessun vantaggio".

Buscè pensa all’espulsione di Lepri. "Anche dopo quell’espulsione siamo andati in confusione e questa è una cosa che non deve più succedere – tuona – Perché giochi contro una squadra forte, che è prima in classifica, che ha tanti giocatori importanti, molti dei quali hanno fatto la serie B. Quindi non te lo puoi permettere. Devi anche accettare che l’avversario possa fare qualcosa in più di te. Sapevamo di dover prestare attenzione sugli esterni, dove l’Entella ha davvero tanti giocatori di qualità".

L’allenatore campano si concentra, poi, sui due gol subiti. "Sono gol – spiega – che si sarebbero potuti evitare. Ci sono stati degli errori dei singoli. Errori dettati anche dal non capire che se un compagno sbaglia devi provare a metterci una pezza. Abbiamo preso due gol praticamente uguali, quando perdi l’uomo in area di rigore e davanti hai avversari di quel calibro devi raddoppiare l’attenzione. E, invece, su quei due gol gli avversari erano soli in area di rigore".

Buscè, detto tutto questo, prova a tenersi stretto quello che di buono ha visto. "E’ un peccato perché comunque abbiamo giocato una buona partita – commenta dal Comunale di Chiavari – Ci rimane quell’amaro in bocca lasciato da qualche errore di troppo che, ripeto, avremmo dovuto e potuto evitare".

Il tecnico del Rimini parla anche di qualche non ben precisato torto arbitrale. "Non bisogna perdere l’equilibrio anche se, magari, subisci dei torti. Cosa che per altro non è una novità per noi in questa stagione – dice – Ma bisogna essere anche più forti di questo".

Buscè, comunque, predica tranquillità. "Ci può stare una sconfitta – conclude – e bisogna anche saperla accettare. Bisogna però capire anche come arrivano le sconfitte, senza assolutamente voler puntare il dito addosso a qualcuno. Si perde e si vince tutti assieme".