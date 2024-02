La ramanzina del presidente. Romagnoli: "Tolentino, non mi piace questo atteggiamento di supponenza»

Il Tolentino è tornato dalla trasferta di Osimo con un punto che, se da un lato non scontenta le due tifoserie gemellate, dall’altro fa poco classifica e ancor meno morale. Il successo manca ormai da un mese e mezzo in casa cremisi e la squadra allenata da Possanzini (in tribuna perché squalificato) non è riuscita neppure stavolta a fare bottino pieno. Il presidente Marco Romagnoli tuona così: "Bisogna tornare a essere umili e non seguire più quella via che sembra portarci verso un pericoloso complesso di superiorità. Stiamo con i piedi per terra! Non mi piace questo atteggiamento di supponenza e presunzione".

Parole amare e al tempo stesso di rimbrotto nei confronti della squadra che pare aver smarrito la giusta direzione in un campionato molto incerto e combattuto come quello di questa stagione. È vero anche che la rosa continua a essere falcidiata da infortuni e squalifiche. Contro l’Osimana non erano presenti Garcia e Cancelli, acciaccati, mentre Borrelli è partito dalla panchina perché non al meglio della condizione. In compenso sono rientrati Lanza fin dall’inizio e capitan Frulla per gli ultimi venti minuti di gara. In campo pure Bracciatelli, tornato dopo la squalifica. Ma evidentemente serve recuperare lo spirito di squadra. E domenica arriva la Monturanese per una sfida da vincere a ogni costo.

m. g.