La Rata a Monte Urano: "C’è da dare il massimo"

"Dobbiamo interpretare ogni gara sempre al meglio". Nicolò De Cesare, diesse della Maceratese, avverte la squadra delle insidie del match di domenica a Monte Urano dopo che i biancorossi hanno superato Chiesanuova e K Sport Montecchio Gallo, seconde in classifica, mentre i prossimi avversari sono nei playout. "La Maceratese è in crescita costante – aggiunge – e deve continuare di questo passo senza porsi limiti". Nel prossimo turno terminerà il girone di andata con la squadra di Possanzini che è già campione d’inverno. "Un titolo che non significa nulla, l’importante è solo finire davanti a tutti a maggio". Il fantasista Albanesi ha accusato un infortunio e per rivederlo in campo si dovranno attendere le prime giornate di ritorno. La società sta trattando un paio di giocatori mentre si profila la partenza di un calciatore.

La Maceratese ha annunciato l’ingresso nello staff di Francesco Morresi che coprirà il ruolo di medico della prima squadra. "Sono orgoglioso – ha dichiarato – di tornare a far parte di una società, che ho sempre seguito". Alla Tabaccheria Monachesi di via dei Velini si può acquistare con 10 euro il biglietto, gratuito per i nati dal 2009 in poi, per il match di Monte Urano. Il parcheggio per i tifosi biancorossi è nell’adiacente zona industriale. La Maceratese, chiamata alla responsabilità oggettiva per il comportamento dei suoi sostenitori, si raccomanda di non utilizzare fumogeni, petardi e botti d’artificio.