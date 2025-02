La Rata vuole accelerare: "Obbligati a fare risultato"

"Vogliamo i 3 punti, ma servirà una prestazione impeccabile perché il Matelica è una squadra forte, è reduce da una vittoria interna e ha ottime individualità". Stefano Serangeli, dg della Maceratese, pensa al match di oggi alle 15 all’Helvia Recina – Pino Brizi in un momento molto importante della stagione perché c’è anche da respingere gli assalti alla capolista di K Sport Montecchio Gallo, che ha rosicchiato 6 punti ai biancorossi, e Chiesanuova. Queste due formazioni possono inevitabilmente mettere pressione alla squadra di Possanzini. "Noi – risponde il dg Serangeli – abbiamo registrato un percorso lineare, a parte la gara a Monte Urano, per il resto abbiamo conseguito risultati che possono starci e analizzando la stagione ricordo che abbiamo perso una volta un girone fa. Non abbiamo grandi rimpianti, ma sono le concorrenti che ci obbligano a fare risultato ogni volta. Nell’Eccellenza delle altre regioni con questo punteggio avremmo 4-5 punti di vantaggio sulla seconda, nelle Marche sono le altre che camminano forte. Non pensavamo che avremmo potuto vincere in scioltezza il campionato quando avevamo 7 punti di vantaggio, è un cammino lungo e insidioso". Cirulli e Nicolosi sono al rientro dall’influenza, mentre resterà in tribuna Vanzan, la sua squalifica priva la Maceratese di un elemento molto importante. "Per caratteristiche Vanzan è un giocatore insostituibile, ma Possanzini ha studiato altre soluzioni". Tra gli assenti c’è anche Nasic, il giocatore mercoledì si sottoporrà a Perugia all’intervento al crociato. "Il suo rientro sarà tra 6-8 mesi, lui farà parte della Maceratese del prossimo anno". Ma adesso in casa biancorossa si pensa al Matelica. "Dobbiamo prestare attenzione alla fase difensiva – sottolinea Serangeli – perché loro hanno elementi forti, anche di categoria superiore, come Iori, Mazzoni, Mengani e Strupsceki. Poi dovremo essere abili a sfruttare le occasioni".