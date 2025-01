La Recanatese attesa dalla Samb. Contro la capolista senza Bellusci

Oggi Lorenzo Bilò farà la conta degli "abili ed arruolati" in vista del durissimo scoglio rappresentato dal match contro l’irresistibile Sambenedettese di queste settimane, reduce da sette vittorie consecutive. Le proiezioni dell’ultim’ora danno per ormai completato il recupero del difensore Francesco Cusumano che ha accusato nei giorni scorsi dei problemi ad un piede mentre anche Alfieri ha terminato di smaltire i postumi dell’influenza che lo hanno costretto ad un impiego part-time a Fermo, non impedendogli comunque di essere il match winner proprio come nel turno prenatalizio di Termoli. Per vedere in campo Peppe Bellusci occorrerebbe un mezzo miracolo: la microfrattura alla costola, evidenziata dagli esami radiografici, non è cosa da trascurare ed anche se il 35enne ex bandiera dell’Ascoli farebbe carte false per essere della contesa dovrà, molto probabilmente, frenare i suoi istinti che lo portano comunque a non sottrarsi alla battaglia, figurarsi poi se si tratta di un derby.

Intanto, cambiando fronte, si rincorrono le voci su Alessandro Sbaffo, una telenovela infinita degna delle migliori serie sudamericane. I rumours sono esponenzialmente aumentati dopo la notizia della cessione, praticamente certa, di Edoardo Lonardo all’Atalanta con un’offerta alla quale il club di Vittorio Massi non poteva certamente dire di no. Per l’attuale Capitano giallorosso si spalancherebbero le porte del Riviera, dopo il clamoroso dietro front del luglio scorso. Molti indizi congiurano stavolta affinché si concretizzi questa operazione che non esclude comunque l’approdo in rossoblù di un’altra punta, rigorosamente under. Si attenderà la prossima settimana, passata quindi la buriana del match del Tubaldi, opportunamente da evitare, per molteplici motivi. Alla fine, in un modo o nell’altro si troverà un accordo con buona pace dello scalpitante Re Leone che andrà a concretizzare il suo desiderio, forse represso con troppo anticipo. Palladini se lo dovrebbe ritrovare "tirato a lucido" dopo il lungo infortunio e la Recanatese farà di necessità virtù, come tante altre volte in passato.

Designato intanto l’arbitro chiamato a dirigere il match: sarà Domenico Petraglione della sezione di Termoli (una quarantina di presenze al suo attivo in questa categoria di cui 3 nel girone F). Sarà coadiuvato dagli assistenti Nicolas Prestini di Pavia ed Andrea Colitti di Cinisello Balsamo.

Andrea Verdolini