La Reno cerca il colpaccio. A Russi arriva la capolista

Il campionato di Eccellenza propone nel weekend alle porte le gare della quattordicesima giornata di andata. Si comincia domani, alle 15, con gli anticipi di Budrio, dov’è coinvolta la Reno, e Granarolo Emilia (Granamica-Gambettola).

Mezzolara-Reno. Sulla carta – domani, alle 14.30, allo ‘Zucchini’ di Budrio – c’è una montagna da scalare per l’undici di Sant’Alberto. La formazione di mister Orecchia, squalificato, si troverà di fronte la terza della classe, forte del miglior attacco del girone con 24 reti (Karapici capocannoniere con 11), a quota 23 punti, a -3 dalla vetta, e candidata n.1 alla promozione. La Reno (6 risultati utili consecutivi) sta comunque uscendo fuori e vale sicuramente qualcosa di più dell’11° posto a quota 14.

Solarolo-Osteria Grande. Domanica, alle 14.30, all’Arboscelli, va in scena lo scontro diretto di centro classifica fra due matricole che hanno impattato bene con la nuova categoria, anche se hanno scelto strade diverse per stabilizzarsi al 9° posto. I padroni di casa, che segnano molto (17) e subiscono altrettanto (17), vengono dal ko di Castenaso e puntano sul fattore campo. Gli ospiti invece – 1 punto nelle ultime 4 gare – anche con una gara da recuperare, hanno puntato sulla solidità difensiva (10 gol incassati), ma pure sulla sterilità offensiva (solo 9 reti, peggior attacco del girone).

Vis Novafeltria-Sanpaimola. Sfida delicata per entrambe, per uscire dalla zona playout. Si gioca a Secchiano, domenica alle 14.30. L’undici di San Patrizio, privo degli squalificati Derjai, Venturelli e Landini, è 13° a quota 13, ed è reduce dal colpo casalingo contro il Pietracuta. I padroni di casa sono un gradino sotto con 11 punti e non attraversano un gran periodo (solo 2 punti, peraltro conquistati lontano casa, nelle ultime 5 gare). La tradizione nei 3 scontri diretti è comunque favorevole (2 vittorie e un pareggio).

Russi-Tropical Coriano. Domenica alle 14.30, al ‘Bucci’ è di scena la capolista. Basta questo per assegnare il titolo di match di cartello. I falchetti arrancano al terzultimo posto con 10 punti, ma vengono dal pareggio di Sant’Alberto. Il Tropical, reduce da 4 vittorie di fila, vanta la miglior difesa con appena 7 reti incassate.

Pietracuta-Faenza. Col morale alto dopo 5 risultati utili di fila e con l’organico implementato (dopo Strada è arrivato anche il play Prati), i manfredi – sempre penultimi a quota 8, a -2 dalla zona playout – danno l’assalto alla quarta forza del girone, che però è annunciata in frenata, essendo reduce da un ko e 2 pareggi nelle ultime 3 giornate. Si gioca domenica, alle 14.30.

Massa Lombarda-Cava Ronco. È un Massa in difficoltà, ma sempre vivo quello che domenica alle 14.30, al ‘Dini e Salvalai’, ospita una delle aspiranti big. Domenica sugli altri campi: Medicina-Sant’Agostino e Sampierana-Castenaso.