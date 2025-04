La Resco Reggello conquista la Promozione con una giornata d'anticipo

La Resco Reggello vola in Paradiso, a livello calcistico in Promozione, vincendo il campionato con una giornata di anticipo. I suoi uomini guida salgono d’autorità fra i Top come insegnano i vecchi saggi del calcio è la ‘spina dorsale’ della squadra che fa la differenza: il portiere Poggi, il difensore centrale Piantini, il centrocampista Tozzi e il centravanti Focardi, bomber e bandiera del paese. Insieme a tutto il fantastico gruppo, sotto l’ottima regia di mister Federico Mori, del presidente Alessandro Reni e di tutto lo staff societario.

Nell’ultima giornata il Reggello vince 3-0 a San Clemente con ancora una volta alla ribalta l’ariete Edoardo Focardi, col 9 sulla casacca, che realizza un’altra doppietta.

Nel calcio c’è chi sale e chi scende, ma sempre a testa alta. Un particolare elogio merita il portiere Braconi della retrocessa Virtus Rifredi che a San Godenzo è stato fra i migliori e ha parato un rigore calciato da Zeni, mostrando di non mollare mai. Esterni di difesa a destra Tendi del Sagginale e a sinistra Cristiani dell’Audace Legnaia. Al centro della difesa spicca l’accoppiata formata da Piccini dell’Audace Galluzzo e Del Mazza della Gallianese, due veri punti di forza.

A centrocampo spazio al valore di Alessandro Tozzi del Reggello, vero leader in campo. Altro giocatore di spessore dell’ultima giornata è Autiero dell’Incisa. Grandi elogi vanno a Matteo Basolu del Calenzano che entra nella ripresa ed è decisivo per il successo con gol e assist. Non è da meno Camara del San Godenzo, strepitoso e goleador nelle ultime vittoriose gare. I due attaccanti Top sono Edoardo Focardi del Reggello e la seconda punta Dosso del Chianti Nord, vera spina nel fianco delle difese.

L’allenatore Top è Federico Mori del Reggello, vero condottiero dalla panchina. Ora il sogno Promozione è realtà.

Francesco Querusti