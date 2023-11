La Riese si veste da grande e si mangia la Gotico. A decidere è Mazzoli, al primo gol stagionale

RIESE

1

GOTICO GARIBAL.

0

RIESE: Chiossi, Sgambati (33’st Bini), Incerti, Cristiani, Malavolti, Gazzini (40’st Savani), Ghiretti, Mustica, Fantastico, Pedrazzoli, Mazzoli ( 45’st Demeca). A disp.: Codeluppi, Borghi, Vezzani, Nicholas Mussi, Alessandro Mussi, Lugli. All.: Rossi

GOTICO GARIBALDINA: Terenzio, Pagani, Moschetti, De Matteo, Molinelli, Gazzola (35’st Rovelli), Visconti (39’st Mavrov), Mattioli, Conigliaro, Cossetti, Raggi. A disp.: Pedraazzini, Ceccarelli, Mazzocchi, Baldini, Rovelli, Benedetti, Spotti, Bosini. All.: Bigatti

Arbitro: Delucca di Bologna

Rete: Mazzoli al 34’pt.

Note: ammoniti Molinelli e Visconti.

Dopo quattro partite senza vittorie (due sconfitte e due pareggi) Pedrazzoli (foto) e compagni sono tornati a vincere e lo hanno fatto contro una delle corazzate del girone A di Promozione: i piacentini della Gotico Garibaldina. Decisivo Manuel Mazzoli: un guizzo al 34’ che è bastato per portarsi a casa l’intera posta in palio. La Gotico Garibaldina era la capolista, e ora con 25 punti è sempre al primo posto ma in coabitazione con l’Alsenese, che ieri ha completato l’aggancio espugnando con un 2-0 Campagnola. La Riese, con 14 punti, è in perfetta scia con le squadre che lottano per salvarsi, ma non solo. Classifica così corta che la zona playoff dista soltanto 4 punti. Infatti, dal Carignano quinto in classifica (18 punti) alla Sarmatese penultima della classe (ha 11 punti) ci sono ben tredici squadre racchiuse in soli sette punti. Preso per fare discorsi di graduatoria, ma i rossoneri di Rio Saliceto possono sorridere e tirare un sospiro di sollievo dopo quattro gare senza hurrà. Domenica una sfida insidiosa, ma che sarà anche un’occasione per centrare due vittorie di fila. Si andrà, infatti, sul campo della Polisportiva Il Cervo, che è ultima con 8 punti (ha vinto solo due volte, e fa molta fatica a segnare col peggior attacco, cioè 9 gol segnati in 12 turni). Tornando a ieri: a secco il talentuoso numero nove Alessandro Fantastico (migliore dei suoi con 7 gol in campionato), che comunque ha giocato bene mettendo in difficoltà con tante corse la Gotico, ma non è stato un problema per il trainer Ivano Rossi (foto) che ha vinto col primo gol stagionale di Manuele Mazzoli. Il numero 11 classe 2002 è stato match winner col primo gol in campionato. Domenica il Cervo, poi in casa arriverà il Noceto: un binomio importante per capire gli obiettivi della Riese nel prossimo mese, in attesa del mercato di dicembre.