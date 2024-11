La rimonta del Grifone. Allungata la serie positiva

Passo dopo passo il Grosseto sta risalendo la china. Nel giro di poche settimane il Grifone ha lasciato il posto nei playout e si sta avvicinando (18 punti) alla zona playoff quando se ne sono andate dodici giornate di campionato. Da cinque domeniche in serie positiva (due pareggi e tre vittorie consecutive) Cretella e compagni stanno dando un nuovo interesse al campionato. E questa "trasformazione" in gran parte è merito di mister Consonni il quale, per il momento, è riuscito, anche grazie ai nuovi arrivi, a dare un maggiore equilibrio alla squadra: anche nella zona di rifinitura si sono visti dei progressi. Se proprio vogliamo trovare un neo alla perfezione, dopo quattro giornate senza subire reti, lo si può intravedere nel gol subìto con la Fezzanese. Ma sono quisquiglie. Il Grosseto, dunque, è tornato ad essere padrone del campo ed ha offerto una prestazione positiva, prima, controllando gli attacchi dei locali, poi, chiudendo il discorso nella ripresa anche se negli ultimi minuti c’è stata una "controllata" sofferenza in casa biancorossa. E quello che maggiormente porta soddisfazione, nel lavoro di mister Consonni, è che nel "gruppo biancorosso" sia i partenti della domenica sia coloro che subentrano si fanno sempre trovare al massimo della condizione. E domenica il Grosseto è atteso dalla seconda trasferta consecutiva in casa del San Donato Tavarnelle (15 punti) dell’ex Bonuccelli che domenica ha espugnato lo stadio del Follonica Gavorrano.

E in un girone che si sta dimostrando, di domenica in domenica, sempre più equilibrato l’importante per il Grosseto è proseguire su questa strada, senza facili esaltazioni, guardando soltanto in casa propria perchè ogni domenica può riservare sempre delle sorprese.