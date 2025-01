La rincorsa K Sport, ora Macerata è a tiro

Per la K Sport Montecchio Gallo arriva la quinta vittoria consecutive e ora la vetta è lì, ad una lunghezza. L’Urbania nel derby con l’Alma Fano ritrova i tre punti e l’Urbino si accontenta, gioco forza, di un pareggio contro la quotata Osimana. La classifica vede al comando la Maceratese (42 punti) seconda la K Sport (41) e terza il Chiesanuova (39). Il traguardo è ancora lontano e i punti in palio sono tanti (33) ma considerando che il quarto posto (occupato dal Tolentino) è distante dalla capolista di 10 punti è facile prevedere che ormai la lotta per il primo posto è ristretta a alle prime tre. A dare indicazioni più precise molto probabilmente saranno le tre giornate che vanno dalla 27esima alla 29esima quando si giocheranno Chiesanuova-K Sport (il 23 marzo), Maceratese-Chiesanuova (30 marzo) e K Sport-Maceratese (6 aprile). Nel frattempo nessuno può abbassare la guardia. Questi i commenti del dopo partita di domenica scorsa.

K Sport Montecchio-Gallo. "Siamo riusciti a mantenere il trend delle ultime gare dando continuità a risultati e classifica – commenta il direttor generale della K Sport Matteo Mariani – sfatando il tabù del Comunale dell’Immacolata. Siamo contenti della prestazione dei ragazzi che nonostante avessimo diversi acciacchi influenzali abbiamo fatto una gara gagliarda, concedendo pochissimo nel primo tempo trovando il vantaggio con un bel goal di Dominici. Nella ripresa abbiamo respinto la foga del Montefano che si è reso pericoloso con qualche spunto di Ferretti, poi Torelli appena entrato da corner ha chiuso la partita con il doppio vantaggio".

Urbino. Pari giudicato equo quello dell’Urbino contro l’Osimana. "Partita spigolosa affrontata con la giusta mentalità dai ragazzi nonostante le assenze e le squalifiche – sottolinea il dg dei ducali Ivan Santi –. Abbiamo finito la partita con 5 Under in campo e 4 giovanissimi di Urbino e questo per noi è una grande soddisfazione. Sapevamo che l’Osimana sarebbe venuta a Urbino a fare una partita agonisticamente intensa. Peccato perché siamo andati due volte in vantaggio e non siamo riusciti a mantenere il risultato anche se alla fine il pareggio è il risultato più giusto per quanto visto in campo. Peccato solo perché perderemo per il prossimo match altri giocatori e questo non aiuta certo il nostro cammino in questo campionato.

Urbania. Guidata dal bomber argentino Nunez (doppietta per lui) l’Urbania con l’Alma Fano fa tris. "Vittoria doveva essere, vittoria è stata – è il commento del diesse durantino Stefano Maggi –. Avevamo necessità di tornare ai 3 punti, in una gara dove avevamo tutto da perdere; da oggi testa subito sull’Atletico Mariner, un’altra gara casalinga da sfruttare al massimo".

"Era importantissimo ritornare alla vittoria – dice il patron dell’Urbania Jacopo Sansuini – l’abbiamo fatto e ci da soddisfazione è stato importante vincere in casa, ora dobbiamo dare continuità a questo successo, il nostro obiettivo è rientrare in zona playoff e questo passa attraverso le vittorie".

I bomber. La classifica marcatori vede con 9 reti tre calciatori: Luca Cognini (Maceratese), Lorenzo Grassi (Sangiustese) e Fabricio Lovotti (Tolentino). 8 reti- Giordano Bardeggia (Urbino), Alessandro peroni (K Sport Montecchio Gallo) e Lorenzo Alessandroni (Osimana). 7 reti: Denis Pierpepaj (Montegrqanaro) e Joel Tomas Nunez Mastroanni (Urbania). Seguono con 6 gol a testa 8 calciatori.

Amedeo Pisciolini