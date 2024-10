La ripresa. Capitan Bianchi in campo contro il Livorno. Da valutare le condizioni di Di Paola

Riprenderanno oggi gli allenamenti della Robur: i bianconeri, dopo il pareggio a reti inviolate sul campo dell’Orvietana, inizieranno a preparare l’atteso derby con il Livorno, scontro diretto tra le due squadre che al momento guidano la classifica del girone E. Questo pomeriggio al Bertoni dell’Acquacalda, saranno da valutare le condizioni di Gabriele Di Paola: il terzino sinistro, classe 2005 e tra i protagonisti di questo inizio di stagione, è infatti uscito anticipatamente dal campo domenica a Orvieto, per infortunio. La sua eventuale assenza costringerebbe mister Magrini a ridisegnare la difesa: sulla corsia mancina dovrebbe infatti agire Ricchi, che è però un over. Pertanto, per avere un 2005 in campo (obbligatorio), il tecnico bianconero dovrebbe piazzare Zichella a destra della linea, al posto di Morosi, o Pescicani a centrocampo (l’altro 2005 è Soumahoro, che non è ancora pronto ed è spesso aggregato alla Juniores). Le buone notizie dall’infermeria riguardano invece Bianchi (foto): il capitano, fermo nelle ultime partite per un problema muscolare, per Siena-Livorno dovrebbe esserci e, con tutta probabilità, tornerà a vestire la maglia titolare nella linea mediana. Sicuri assenti della partita, invece, il portiere Tirelli, che ne avrà per qualche mese dopo l’operazione al gomito destro, e gli attaccanti Giannetti e Di Gianni, il cui recupero non sarà immediato.