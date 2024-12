La ripresa. Dopo l’ammonizione per Lorenzo Lollo scatta la squalifica

Archiviata con successo la trasferta del Malservisi-Matteini, la Robur guarda già al prossimo impegno: i bianconeri sono attesi dalla gara casalinga con la Fezzanese – reduce dalla vittoria per 2-1 sul San Donato Tavarnelle – in programma domenica prossima alle 14,30. Sarà costretto a fare da semplice spettatore alla partita, Lorenzo Lollo: il centrocampista si è preso ieri l’ammonizione che, da diffidato, farà scattare la squalifica. Alla ripresa degli allenamenti, al Bertoni dell’Acquacalda, lo staff medico bianconero dovrà poi valutare la condizione degli infortunati: Tirelli, Fort, sulla via del recupero dopo la lussazione alla spalla rimediata a Poggibonsi, e Semprini che, fermatosi per un problema al ginocchio, sarà sottoposto ad accertamenti in settimana. Da valutare, ovviamente, anche gli acciacchi post Follonica Gavorrano.