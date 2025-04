La ripresa. Mister Magrini avrà tutti a disposizione. Per Biancon attenzione ai cartellini

Dopo il lunedì di riposo, è ripresa ieri la preparazione del Siena: nel mirino dei bianconeri la trasferta di domenica a Trestina (allo stadio Casini fischio di inizio alle 15). Dal Bertoni sono arrivate buone notizie: sia Cavallari che Di Gianni hanno ripreso a lavorare regolarmente con il gruppo e saranno a disposizione di mister Magrini per la partita. Se il primo è pronto a tornare titolare al centro della difesa (domenica scorsa era in panchina, ma non al top), il secondo dovrebbe partire dalle retrovie: il giovane attaccante è reduce da un lungo periodo di stop e come 2006 sta trovando continuità Suplja. Con la speranza che la settimana di lavoro non riservi nuovi intoppi, il tecnico bianconero potrà contare, per la gara in terra umbra, sull’intera rosa, a eccezione di Ricchi (stagione finita) che prosegue con il proprio programma di recupero.

Non ci saranno neanche bianconeri squalificati, domenica; attenzione però ai cartellini: Biancon, con l’ammonizione rimediata al Franchi durante Siena-Figline, è entrato in diffida; al prossimo giallo, quindi, sarà costretto a un turno di stop forzato. Tornando al campo, nella seduta di ieri, Bianchi e compagni hanno svolto una serie di possessi palla tecnico-tattici, per poi concludere la giornata con la tradizionale partitella di fine allenamento. Oggi nuova sessione.