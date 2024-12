La ripresa. Per la Befana sfida all’ex Stellone. Con la Vis Pesaro sarà scontro diretto

Appuntamento il prossimo 6 gennaio per rivedere in campo l’Arezzo. Il Cavallino per l’occasione rivecerà al Comunale la Vis Pesaro allenata dall’ex Stellone per quello che sarà il terzo incrocio stagionale tra le due squadre visto l’abbinamento in Coppa Italia e il match dell’andata. Per l’Arezzo l’obiettivo sono i tre punti che potrebbero valere non solo una sorta di rivincita dopo le due precedenti sconfitte ma anche per allungare su una diretta concorrente che staziona nei piani alti della classifica esattamente con lo stesso bottino di punti (35).